Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : la grossesse d’Akshara s’ajoute aux célébrations du mariage, Muskan jouera-t-il un nouveau jeu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, 28 septembre: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Kairav ​​et Muskan quittent la maison pendant quelques jours, car Manjiri ne veut pas que Muskan assiste au mariage d’Akshara et Abhimanyu (Harshad Chopda). Mais Akshara (Pranali Rathod) les arrête et dit à Manjiri que Muskan et Kairav ​​n’iront nulle part. Eh bien, Muskan dit clairement à Akshara qu’elle n’est pas prête à accepter sa relation avec quelqu’un d’autre. Elle ne sera prête à accomplir aucun rituel, et Akshara respectera cela et promettra à Muskan qu’un jour elle comprendra sa décision. Eh bien, attendons de voir comment Akshara sera capable de changer la perception de Muskan.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la préparation du mariage a commencé et les premiers rituels sont ceux selon lesquels Akshara doit fabriquer la statue de Dieu. Plus tard, Abhimanyu (Harshad Chopda) vient chez Akshara et l’aide à fabriquer la statue, mais ils font une erreur. Manjiri (Ami Trivedi) s’inquiète en voyant cela et prie pour que rien de mal n’arrive à Abhimanyu et Akshara. Ils font enfin le sthapana du Seigneur Ganesh et accomplissent l’un des premiers rituels.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit que toutes les cérémonies commencent, mais dans la nouvelle promo, on voit que pendant le mehendi, Akshara (Pranali Rathod) reçoit un appel du médecin l’informant de sa grossesse. Elle commence à se souvenir de son passé et elle décidera de dire la vérité à Abhimanyu avant le mariage. Eh bien, il est peut-être possible qu’après avoir entendu la nouvelle de la grossesse, Muskan accepte Akshara et son enfant ainsi qu’Abhimanyu, mais nous devons attendre pour voir le rebondissement. Va-t-elle vraiment changer d’avis ou a-t-elle un autre projet en réserve ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions télévisées les plus diffusées à la télévision et la piste de mariage AbhiRa a été la plus attendue. Bientôt, nous pourrions voir la série faire un bond en avant où nous verrons la 4ème génération – Roohi Abhir et Naira diriger la série. Les téléspectateurs attendent avec impatience de voir les rebondissements à venir.