Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert : Akshara et Abhimanyu vont se marier et quitter la maison Birla et la ville

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, 3 octobre: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, enfin Abhimanyu (Harshad Chopda) retrouve Akshara (Pranali Rathod) et lui demande la raison de son départ des cérémonies. Elle lui dit que Leela Maa était en difficulté et qu’elle était sous sa responsabilité, et elle se démène pour tout résoudre. Sur l’autre site, Manjiri (Ami Trivédi), accusa à nouveau Akshara, mais Akshara vint et révéla toute la vérité et les rituels reprirent. Plus tard, Sujit a essayé de parler avec Aarohi (Karishma Sawant) très poliment, mais son intention n’était pas la bonne. Nous devons attendre de voir comment Aarohi le gère.

Aarohi gifle Sujit

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara (Pranali Rathod) et la cérémonie mehendi d’Abhimanyu commence et ils étaient tous les deux très beaux ensemble. Plus tard, Sujit franchit toutes les limites et tente de mal se comporter avec Aarohi (Karishma Sawant). Akshara remarque que cela motive Aarohi à rester fort et les deux sœurs prévoient ensemble d’exposer Sujit. Finalement, Sujit essaie à nouveau de toucher Arohi d’une mauvaise manière, mais elle le gifle.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pourrions assister à de nombreux rebondissements lorsque toute la famille apprendra la grossesse d’Akshara. Eh bien, il se pourrait qu’après cette révélation, Manjri soit contre le mariage d’Abhimanyu et Akshara. Mais Abhimanyu (Harshad Chopda) pourrait aller à l’encontre de sa mère et épouser Akshara et également décider de quitter la maison Birla. Reste à voir si Manjiri (Ami Trivedi) et Muskan se préparent enfin à accepter la relation d’AbhiRa.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées. Et il y a beaucoup de buzz sur le fait que la série est prête à faire un bond de 20 ans, et nous pourrions voir Akshara et Abhimanyu rentrer chez eux après 20 ans avec leurs enfants. Eh bien, une fois de plus, l’histoire pourrait se répéter, tout comme Akshara et Naitik et plus tard Naira et Kartik ont ​​dû quitter la maison en raison de problèmes familiaux.