Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : Akshara alias Pranali Rathod réussira-t-il enfin à réunir Manjari et Abhimanyu alias Harshad Chopda ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, 11 septembre: Dans l’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit que Manjari (Ami Trivédi) son état mental n’est pas bon et elle disparaît. Mais Abhir la voit et dit à Muskan d’arrêter la voiture. Mais Muskan doute beaucoup de Kairav, alors elle fonce derrière sa voiture parce qu’elle sent que Kairav ​​est avec Pallavi. Enfin, Abhimanyu (Harshad Chopda) trouve Manjari et la ramène chez elle. Le médecin dit que son état est très critique et qu’il doit s’occuper de Manjari. Mais Abhimanyu est totalement brisé de ne pas avoir pu sauver la vie de sa mère. De l’autre côté, Abhir parle de Manjari à Akshara et elle confronte Muskan. Mais Muskan dit à Akshara (Pranali Rathod) que sa vie amoureuse est sa priorité et qu’elle fera tout pour son amour. Plus tard, Kairav ​​et Muskan se lancent dans une vilaine bagarre. Leur relation sera-t-elle ruinée ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Akshara (Pranali Rathod) faire comprendre à Abhimanyu qu’il est médecin et qu’il doit prendre soin de son patient. Il réalise enfin ses erreurs et commence à prendre soin de sa mère. Abhimanyu et Manjari se préparent pour le festival Janmashtami, mais il semble que Manjari (Ami Trivedi) soit en colère contre Abhimanyu (Harshad Chopda). Elle le gronde très durement et rompt sa relation avec lui. Que s’est-il passé entre Manjari et Abhimanyu ? Ne lui pardonnera-t-elle pas de ne pas lui avoir sauvé la vie en premier ? Plus tard, quand Abhi se rend chez Akshara, tout le monde insiste pour qu’il fasse l’aarti avec Abhir.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pourrions voir beaucoup de drames et de rebondissements. Abhimanyu est totalement dévasté et cette fois Akshara l’aide à sortir de cette culpabilité et résout toutes les différences entre Manjari et Abhimanyu. Eh bien, le spectacle Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Anupamaa (dirigé par Rupali Ganguly et Gaurav Khanna) continuent de se faire concurrence. Les morceaux actuels des deux émissions sont pleins de curiosité et cela rend le public accro. Sur YRKKH, les téléspectateurs espèrent qu’Akshara et Abhimanyu se réunissent, mais il faut attendre de voir le rebondissement : Akshara retrouvera-t-il vraiment Abhimanyu et donnera-t-il à Abhir une vie de famille heureuse ? Restez à l’écoute de BL pour les dernières mises à jour sur vos émissions de télévision préférées.