Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert : AbhiRa commence son voyage avec amitié, Abhimanyu pourra-t-il gagner l’amour d’Akshara ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Hindi TV show à venir, le 23 septembre : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, tout le monde panique alors que le père en colère à l’hôpital tient Abhir sous la menace de son arme. Il crie pour appeler Abhimanyu (Harshad Chopda) immédiatement. De l’autre côté, Akshara (Pranali Rathod) pulvérise quelque chose dans les yeux de l’homme, emmène Abhir et l’enferme dans une pièce. Aarohi et Mahima se dépêchent pour assurer la sécurité des autres patients. Mais Akshara est de nouveau coincée, elle dit à l’homme qu’elle est la femme d’Abhimanyu et qu’il l’aime beaucoup donc s’il le veut, il devrait la tuer et épargner les autres. Soudain, Abhimanyu arrive et sauve Akshara. Mais à ce moment-là, l’homme avait déjà tiré une balle. Sur qui a-t-il tiré ?

Le voyage d’AbhiRa a commencé :

Yeh Rishta Kya Kehalata Hai tournure à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Abhimanyu (Harshad Chopda) se blesse et il est possible que les sentiments d’Akshara ressortent en le voyant souffrir. Et bien on voit dans la nouvelle promo qu’Akshara (Pranali Rathod) est prêt à épouser Abhimanyu. Elle lui dit qu’ils se réunissent pour le bonheur de leur fils Abhir et qu’ils devraient donc commencer leur nouvelle vie en toute amitié. Mais une fois de plus, le passé d’Akshara se présente à elle. Elle apprend qu’elle est enceinte de l’enfant d’Abhinav et l’histoire se répète. Cette fois, Abhimanyu s’occupera-t-il de l’enfant d’Abhinav ? Le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va être très intéressant car enfin les rituels de mariage commenceront et les téléspectateurs attendent avec impatience de voir AbhiRa se réunir et Abhir retrouver sa famille heureuse.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on verra peut-être que Manjari, Aarohi (Karishma Sawant) et Abhimanyu prendront toutes soin d’Akshara pendant sa grossesse. Cette fois, elle se sentira vraiment chanceuse d’avoir une charmante famille. Eh bien, il est peut-être possible qu’Akshara accouche d’une petite fille et l’appelle Naira. Et le prochain spectacle, après le saut, tournera autour de la quatrième génération Abhir, Roohi et Naira. Aarohi sera-t-il celui qui élèvera les trois enfants ? Après la sortie d’AbhiRa ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision et est diffusée depuis 14 ans. Le dernier morceau parle du mariage d’AbhiRa et de la grossesse d’Akshara. Restez à l’écoute de BL pour plus de mises à jour sur votre émission de télévision préférée.