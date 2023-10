Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler : Akshara va avoir une crise de panique ; Abhimanyu arrêtera-t-elle sa procédure d’avortement ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus populaires qui a régné sur des millions de cœurs avec son scénario. La chimie à l’écran de Pranali Rathod et Harshad Chopda a laissé les fans tomber amoureux d’eux. Ils les ont même affectueusement nommés AbhiRa. Le scénario actuel de la série est basé sur le mariage d’Akshara et Abhimanyu. Les fans attendent avec impatience que les deux se réunissent pour Abhir. Mais les créateurs ont prévu des rebondissements majeurs dans les prochains épisodes.

Dans l’épisode actuel de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara apprend qu’elle est enceinte du bébé d’Abhinav. Abhimanyu s’apprête à donner son nom à l’enfant à naître en se rappelant comment Abhinav a pris soin de son fils Abhir en son absence. Mais Manjiri ne veut pas qu’Abhimanyu accepte le bébé. Elle fait de son mieux pour rompre leur mariage et se joindre à Muskaan qui veut qu’Akshara n’avance pas dans la vie. Manjiri tente de manipuler Abhir contre l’enfant à naître. Abhir se sent négligé à cause du bébé à naître et prie Dieu pour que le bébé meure. Akshara est choqué d’apprendre qu’Abhir ne veut pas de l’enfant.

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Akshara souffre d’une crise de panique en voyant le changement de comportement d’Abhir. Elle ne sait pas que Manjiri manipule Abhir contre le bébé à naître. Akshara se retrouve avec deux options dans la vie : soit elle avance dans la vie avec Abhimanyu et Abhir, soit elle garde l’enfant à naître. Abhir maudit plus tard le bébé et dit que l’enfant à naître meurt avant d’entrer dans la famille. Akshara est grièvement blessé. Abhimanyu, de son côté, apprend que Manjiri force Akshara à avorter et crie après sa mère pour avoir torturé Akshara. Elle est déçue par Abhimanyu pour ne pas parler quand elle a besoin de lui.

Akshara va-t-elle avorter de l’enfant à naître ? Abhimanyu empêchera-t-il Akshara de faire avorter le bébé ? Regarde cet espace pour plus actualités du divertissement.