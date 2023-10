Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est dans l’actualité depuis que la nouvelle du saut de génération de la série est sortie. La série fera bientôt un saut de génération et selon les rapports, Harshad, Pranali et quelques autres membres de l’équipe quitteront la série. Le dernier morceau du spectacle a été assez intéressant. Le saut de génération dans la série est une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Dans le prochain épisode, nous verrons qu’Abhimanyu se tient sur une jambe pour prier pour Akshara et le bébé. Les médecins informeront Akshara que les battements de cœur du bébé ont disparu et il les supplie de sauver le bébé à tout prix.

Plus tard, les médecins informent Akshara que son bébé est désormais en sécurité.