Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Shaheer Sheikh approché pour Harshad Chopda, Pranali Rathod vedette après le saut ? Acteur RÉAGIT

Ouais Rishta Kya Kehlata Hai est dans l’actualité depuis longtemps. Il se passe beaucoup de choses dans le salon et à l’extérieur également. Même si le scénario intéressant de la série a impressionné le public, les gens s’inquiètent des rumeurs qui circulent. On dit que Ouais Rishta Kya Kehlata Hai va bientôt faire un saut de génération.

Cela prendra 20 ans et après ce saut, de nombreux acteurs partiront. Selon les rapports, Harshad Chopda et Pranali Rathod alias Abhimanyu et Akshara quitteront également la série. L’histoire d’amour d’Abhimanyu et Akshara alias #AbhiRa prendra fin.

Cependant, le producteur Rajan Shahi avait confirmé que personne ne partirait de sitôt. Mais les rumeurs continuaient à affluer. Les acteurs ont toujours soutenu qu’ils n’avaient aucune nouvelle du saut ou d’un quelconque changement majeur dans la série.

Shaheer Sheikh approché pour YRKKH ?

Mais selon certaines informations, #AbhiRa prendra fin et nous verrons l’histoire d’Abhir prendre le dessus. Abhir sera le personnage principal après le saut. Et selon les rapports, Shaheer Cheikh a été approché pour jouer Abhir. De nombreuses informations font état de la confirmation de l’acteur pour le rôle principal.

Cependant, Shaheer Sheikh a réagi à la nouvelle. S’adressant à Etimes, il a déclaré que personne ne l’avait approché pour le spectacle de la maison de production jusqu’à présent. Eh bien, ce qui signifie que la piste n’est pas encore fixée.

Un saut dans YRKKH

Une source proche de la série a parlé à Etimes et a déclaré que le saut dans le temps se produisait certainement et que tous les acteurs en avaient été informés à l’avance. Le spectacle fera un bond en avant en novembre ou peut-être en décembre.

Regardez les vidéos des célébrations de Ganesh Chaturthi sur les plateaux de YRKKH

Il a également été rapporté que Karan Kundrra avait été approché pour le spectacle mais rien n’est encore confirmé. En parlant de Shaheer, il a déjà travaillé avec Rajan Shahi avec Ouais Rishtey Hain Pyaar Ke. C’était le spin-off de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai. Shaheer a joué le rôle d’Abir Rajvansh dans la série et a été jumelé face à Rhea Sharma. Shaheer a également fait celui de Rajan Shahi Woh Toh Hai Albelaa avec Hiba Nawab.