Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Sachin Tyagi alias Bade Papa révèle qu’il manque Mohsin Khan et que la raison fera fondre le cœur de tous les stans de Kartik

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est une émission de télévision populaire qui a un énorme fan qui suit à la fois en ligne et dans les charts TRP. Il joue actuellement Harshad Chopda et Pranali Rathod en tête avec beaucoup d’acteurs étendus qui forment une famille de Akshara et Abhimanyu. Akshara, joué par Pranali Rathod est la fille de Kartik et Naira joué par Mohsin Khan et Shivangi Joshi. Les deux sont devenus célèbres en tant que Kartik et Naira. D’autres moulages introduits dans la Gen 2 de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai étaient Swati Chitnis, Sachin Tyagi et d’autres. Sachin Tyagi, qui joue Manish Goenka alias Bade Papa, a récemment révélé que Mohsin Khan lui manquait beaucoup.

Sachin Tyagi rate Mohsin Khan dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Sachin Tyagi a joué le père de Mohsin Khan dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. La relation a eu son propre parcours et les fans les ont tous aimés en tant que Manish Goenka et Kartik Goenka. Mohsin a quitté la série, mais Sachin en fait vraiment partie. Il joue Bade Papa à Kairav ​​(Mayank Arora), Akshara (Pranali Rathod), Aarohi (Karishma Sawant) et Vansh. Avec l’arrivée de la nouvelle génération, l’acteur adore tourner mais manque son lien avec Mohsin sur les plateaux.

Sachin se remémore son lien avec Mohsin Khan dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Tout en révélant que Mohsin Khan lui manque, Sachin ajoute que Mohsin avait un sens de l’humour très étrange et différent. Il se souvient d’avoir fait des promenades avec le beau gosse chaque fois qu’ils avaient des pauses entre les tournages. “Nous avions l’habitude de tirer les jambes de tout le monde et de nous amuser beaucoup ensemble”, ajoute-t-il.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai histoire à venir

Depuis que le TRP de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai s’est amélioré, c’est partout dans Entertainment News. Dans le dernier épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Akshara retourner à Birla Mansion avec Abhimanyu. Bien que Manish était contre Abhimanyu alors qu’il blessait Akshara. Il était heureux quand il a vu Akshu heureux. Maintenant, selon la piste en cours, Ami Trivedi alias Manjiri avertira Akshara de ne pas blesser à nouveau Abhimanyu.