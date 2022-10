Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissements choquants : Akshara souhaite retirer les poursuites judiciaires ; La liaison de Neil-Aarohi révélée

Dans l’épisode actuel de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Abhimanyu et Akshara se sont séparés après leur divorce. Après avoir signé les papiers du divorce et rendu les affaires de l’autre, Abhimanyu et Akshara commencent à ressentir la douleur de la souffrance après la séparation. Après avoir oublié leur colère, ils finissent par souffrir et agir bizarrement. Le comportement d’Abhimanyu et d’Akshara surprend tout le monde. Les familles Birla et Goenka font face à des procès et sont stressées à ce sujet. Akshara parle au juge de la demande de libération sous caution et lui demande de donner la caution à Kairav ​​et Manish.

Akshara et Abhimanyu réussissent à convaincre les officiers. Les membres de la famille Birla récupèrent l’hôpital mais la licence du médecin d’Anand est annulée. Abhi le console et le fait se sentir mieux. Kairav ​​a peur de la procédure judiciaire, mais d’un autre côté, Akshara lui dit de ne pas s’inquiéter pour l’avenir.

Regardez la promo de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai –

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, chez Goenka, Neil entre dans la chambre d’Aarohi et il est révélé qu’ils sont en couple. Aarohi semble être amoureux de Neil. Elle le dit à Neil depuis la porte arrière mais Akhilesh le voit. Il l’insulte devant toute la famille. Akshara reçoit un appel du tribunal concernant leur divorce et Abhi s’inquiète de la même chose. Akshu espère qu’Abhi retire la procédure judiciaire.