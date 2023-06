Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : un malentendu majeur entre Abhinav-Akshara est résolu ; Abhimanyu a le cœur brisé

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier chapitre de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Abhinav (Jai Soni)et Abhimanyu (Harshad Chopda) ayant une dispute sur la proposition de Muskan et Kairav. Nous voyons qu’Abhinav est vraiment contre cela, et Ahimanyu prend position pour Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) car il ne veut pas que Kairav ​​perde toujours son amour. Plus tard, nous voyons enfin Muskan avouer son amour pour Kairav, mais ils sont vraiment inquiets de la permission d’Abhinav. Donnera-t-il son autorisation ? Attendons de voir la prochaine bande-annonce de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Abhinav avait un gros malentendu sur Akshara

Dans le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons que Kairav, Muskan et toute la famille Goenka ont atteint Kasauli pour faire comprendre à Abhinav (Jai Soni), mais cette fois Abhinav n’est pas prêt pour cela, mais nous voyons Akshara (Pranali Rathod ) lui font comprendre que Muskan et Kairav ​​s’aiment et veulent se marier. Eh bien, nous attendons de voir le oui d’Abhinav, car les téléspectateurs veulent également des pistes heureuses dans les prochains épisodes, et les téléspectateurs manquent également vraiment les rituels du mariage du Rajasthan, qui sont toujours aimés dans la série.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

L’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, car nous voyons la première génération d’Akshara (Hina Khan) Naitik, (Karan Mehra) la deuxième génération de Naira (Shivangi Joshi) et Kartik, (Mohsin Khan) et enfin, nous voyons une troisième génération dans la série. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhinav avait un gros malentendu à propos d’Akshara qu’elle aimait toujours Abhimanyu et cela l’a fait décider de la quitter. Eh bien, nous pouvons voir la confession d’Akshara devant Abhinav car nous pouvons voir que lorsque Abhinav quitte tout, Akshara se sent très tendue et va pleurer, et finalement elle avoue ses sentiments devant lui.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pourrions voir tant de rebondissements intéressants dans les prochains épisodes, comme nous pourrions voir la confession d’amour d’Akshara devant Abhinav et enfin, cela brisera le cœur d’Abhimanyu, et il décide également de passer à autre chose, mais attendons de voir le tournant pour voir ce que le destin décide pour Abhimanyu : quittera-t-il jamais Akshara ? Oubliera-t-il Abhir et commencera-t-il sa vie avec Aarohi et Roohi ? Eh bien, nous devons également attendre la torsion.