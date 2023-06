Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Qui Abhir choisira-t-il ? Akshara et Abhimanyu se réuniront-ils un jour ?

Alerte spoiler à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons que Abhir (Shreyansh Kaurav) est vraiment perturbé en pensant à son vrai père, et il demande continuellement à Shiv Ji qu’il veut en savoir plus sur son vrai père. D’un autre côté, Abhinav (Jai Soni) et Akshara (Pranali Rathod) deviennent également très tendus en voyant le comportement étrange d’Abhir. Plus tard, nous verrons Abhinav coincé dans un glissement de terrain, où nous voyons maintenant Abhimanyu déposer Akshara dans son centre d’examen. Dans l’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, il semble qu’Abhimanyu et Akshara se rapprochent.

Abhinav reçoit la lettre d’Abhir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être des rebondissements intéressants lorsque nous verrons qu’Abhinav reçoit la lettre d’Abhir, qu’il écrit pour l’hôpital. Plus tard, nous voyons qu’Abhinav décide de lui dire toute la vérité sur Abhimanyu . Attendons de voir la tournure à venir sur ce qu’Abhir veut dans sa vie. Même les téléspectateurs veulent vraiment connaître la décision d’Abhir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai arrive sur une piste majeure dans laquelle toute la famille, Abhinav, Akshara, Abhimanyu et Aarohi, attendent la réponse d’Abhir parce que la décision d’Abhir rendra heureux ou triste. Comme nous le voyons, Abhimanyu et Abhinav sont tous deux également importants pour Abhir. Il est possible qu’à cause du bonheur d’Abhir, Abhinav quitte tout, car il sait qu’Abhir a le plus besoin de son père. Eh bien, Abhimanyu pense la même chose. Attendons de voir ce que le destin décidera pour Abhimanyu et Abhir qui obtiendront le bonheur et qui obtiendront la tristesse.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

La future piste de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est totalement centrée sur la décision d’Abhir. Eh bien, il est possible qu’Abhir choisisse Abhinav parce qu’il sait qu’Abhinav l’aime le plus, et grâce à lui, il survivra. Quand Abhir apprendra la vérité sur Abhimanyu qu’il est l’homme qui a chassé sa mère de sa maison, il détestera Abhimanyu . Eh bien, dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya KehlataHai, nous voyons que la famille Akshara sera enfin complétée