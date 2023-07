Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Manjari ne laisse pas Akshara rencontrer Abhir ; Abhimanyu va-t-il régler ce problème ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’enfin, Abhir pardonne Akshara (Pranali Rathod), et ils passent tous les deux du temps de qualité ensemble. On voit aussi qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) se sent également soulagé que tout va bien. Eh bien, le petit Abhir demande à sa mère si, maintenant qu’elle est devenue avocate, elle peut désormais le prendre pour toujours. Eh bien, Abhir est également en deux modes. Qu’il ait choisi Akshara, Abhinav ou un côté docman parce qu’il aime également ses trois parents, eh bien nous avons vu que Manjari (Ami Trivédi) ne regrettera jamais ce qu’elle a fait avec Akshara, comment elle peut toujours manipuler Abhimanyu. Mais cette fois Abhimanyu n’écoutera pas Manjari car il aime voir le bonheur d’Abhir, et il sait qu’il aime Akshara plus qu’Abhimanyu et Abhinav (Jai Soni). Eh bien, Shivu est revenu dans la maison de Birla. Eh bien, encore une fois, nous voyons que Shivu doit choisir entre Parth et Shifali. Attendons de voir ce rebondissement. Cette fois, qui va gagner ?

Abhir est absent de la maison Birla