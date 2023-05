Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : l’obsession d’Abhinav pour l’argent pour entraver son lien avec Abhir et Akshara ; Akshara sera-t-il de nouveau seul ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons une scène très émouvante dans laquelle Aarohi (Karishma Sawant) décide de quitter la maison Birla en tant qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) veut Abhir dans sa vie. D’autre part, Abhinav (Jai Soni) essaie de gagner plus d’argent à cause de quoi il n’est pas en mesure de donner du temps à Abhir (Shreyansh Kaurav) et Akshara (Pranali Rathod). L’obsession d’Abhinav de gagner de l’argent crée une distance entre lui et Abhir-Akshara. Plus tard, Muskaan (Sumbhavi Singh) se sent coupable car elle comprend mal Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani), et elle quitte Udaipur et retourne à Kasauli. Il est possible que l’absence de Muskaan fasse réaliser à Kairav ​​son amour pour Muskaan.

Abhinav ne se concentre que sur gagner de l’argent

Dans les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) fera de son mieux pour rendre ses deux enfants heureux. Il fait comprendre Roohi dans son style pour qu’elle puisse comprendre. Nous voyons un beau lien entre Roohi et Abhir. D’un autre côté, nous voyons qu’Abhir est en colère contre ses parents car ils ne lui ont pas laissé le temps. Abhinav ne se concentre que sur gagner de l’argent. Plus tard, nous verrons une tournure majeure lorsque Akshara utilisera la colère d’Abhimanyu comme arme devant le tribunal. Abhimanyu va-t-il encore une fois attaquer Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) avec leur mauvaise situation financière ? Attendons que le drame se déroule.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai tourne actuellement sur un drame à haute tension, dans lequel nous voyons l’histoire se répéter. Tout comme Naira et Kartik se sont battus pour Kairav, nous voyons Abhimanyu et Akshara se battre pour la garde d’Abhir. À l’époque, Naira avait gagné mais qui gagnera cette fois ? Certains fans sont d’avis qu’Akshara gagnera également cette fois car un enfant a toujours besoin de sa mère en premier. Cependant, nous attendrons que les prochains épisodes soient diffusés et corroborent la même chose. Mais une chose est sûre, dans son obsession de gagner de l’argent, Abhinav prendra ses distances avec sa famille.