Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : l’état mental d’Abhir s’aggrave ; Abhimanyu et Akshara découvriront-ils la vérité ?

Le scénario récent de Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai attire toute l’attention. La disparition d’Abhinav a bouleversé le monde d’Akshara. Elle a lutté pour gérer Abhir et sa vie. Cependant, Abhimanyu a été arrêté par la police pour avoir tenté de tuer Abhinav. Manish a vu Abhimanyu avec Abhinav quand il est tombé de la falaise.

Il pensait qu’Abhimanyu avait poussé Abhinav et qu’une affaire avait donc été enregistrée contre Abhimanyu pour tentative de meurtre. D’un autre côté, Akshara devait parler à Abhir de son père et avait du mal à gérer l’enfant. Cependant, elle a également décidé de punir Abhimanyu mais apprend la vérité qu’il n’a jamais essayé de tuer Abhinav.

Elle tourne alors son avocat de la défense et fait face à toutes sortes d’allégations de la part de Muskaan et des Goenka. Elle sauve Abhimanyu et même les Goenkas lui pardonnent. Cependant, Muskaan n’en est toujours pas satisfait.

Histoire à venir YRKKH

Abhir n’est pas non plus prêt à accepter cela. Il pense qu’Abhimanyu est responsable et Akshara le soutient. Il est silencieux depuis qu’il a perdu son père. Il a également commencé à être assez agressif et ne parle à personne.

Abhir veut juste son père et fait tout ce qu’Abhinav faisait avec lui. Il n’est pas prêt à écouter. Dans les prochains épisodes, nous verrons qu’Akshara et Abhimanyu remarqueront ce changement chez Abhir et l’emmèneront chez le médecin.

Ils apprendront qu’Abhir traverse un état mental après avoir perdu Abhinav. Il sera intéressant de voir comment Akshara et Abhimanyu géreront Abhir.

Regardez Pranali Rathod, Sachin Tyagi et Sudhanshu Pandey chanter :

Harshad pour quitter le spectacle?

En parlant de Harshad Chopda, son récent message a inquiété tout le monde. Il a partagé sa photo et a écrit sur le fait de réaliser les choses plus tôt. Les fans pensent qu’il envisage de quitter la série. Ainsi, Pranali Rathod a été interrogé à ce sujet récemment. Elle a dit qu’elle n’en avait aucune idée et qu’elle ne ferait aucun commentaire.