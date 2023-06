Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : les traditions du Rajasthan et de l’Himachali prennent vie à Muskan, le mariage de Kairav ​​; Surekha-Manjari sera-t-il un fêtard ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai on voit que joyeusement Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) et la préparation du mariage de Muskan va bientôt commencer. Akshara (Pranali Rathod) fait comprendre à sa famille que le mariage aura lieu à Kasauli. Plus tard, nous voyons Aarohi (Karishma Sawant) se sent un peu perturbée de venir à Kasauli car elle ne veut pas souffrir, mais va-t-elle arrêter d’aller à Kasauli pour le mariage de sa bhaiya ? Et les téléspectateurs sont également très enthousiastes à l’idée de voir les traditions des mariages du Rajasthan et de l’Himalaya se mélanger. On voit Goenkas aller inviter Birlas. Mahima n’accepte pas la carte d’invitation car elle ne pouvait pas oublier sa fille Alisha, qui n’est pas en vie. Manjari révélera-t-il la vérité devant Abhir ?

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons enfin Aarohi (Karishma Sawant) et tous les Goenkas se réunir à Kasauli, et la tournure la plus intéressante est que Manjari (Ami Trivedi) leur fait également une surprise et vient à Kasauli, mais Akshara (Pranali Rathod) et Abhimanyu (Harshad Chopda) s’inquiètent vraiment que si elle dit toute la vérité à Abhir (Shreyansh Kaurav), que se passera-t-il ? Attendons de voir le twist : Manjari révélera-t-il la vérité devant Abhir ? Abhir pardonnera-t-il Abhimanyu? Eh bien, il y a tellement de questions qui se posent dans l’esprit des téléspectateurs, mais il est possible que le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai tourne autour du bonheur de Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) et Muskan, ainsi que ses deux sœurs , Akshara et Aarohi, qui attendent tant de fois le mariage de son frère. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir