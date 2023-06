Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : l’amour d’Akshara perd devant le pouvoir d’Abhimanyu, les paroles de Manjari se réaliseront-elles ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Manjari (Ami Trivedi) s’exposent enfin devant tout le monde. Manish et Suvarna lui demandent pourquoi elle essaie de ruiner la famille d’Akshara. Bien, Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara (Pranali Rathod) être vraiment choqué d’entendre cela, mais Manjari dit qu’elle croit qu’un jour Akshara et Abhimanyu se réuniront. Attendons de voir le twist. Sérieusement, si Abhimanyu et Akshara se réunissent, le dernier morceau sera très douloureux pour Abhinav Akshara ainsi que pour Abhimanyu. Plus tard, nous voyons Manish et Manjari commencer à se battre parce qu’ils pensent tous les deux qu’ils ont raison dans leurs pensées. Manish pose une condition selon laquelle si Abhimanyu gagne cette affaire de garde, il emmènera Abhir avec lui et si Akshara gagne cette affaire, ils ne diront pas la vérité à Abhir de toute sa vie. Attendons de voir le twist à venir. Combien y a-t-il d’obstacles sur le chemin d’Akshara ? Eh bien, sa vie sera aussi compliquée, comme sa mère Naira. Abhimanyu remporte la garde d’Abhir Watch nouvelle promo

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) tous prêts à se rendre à Udaipur à cause de l’affaire de garde à vue d’Abhir, mais Akshara décide de dire la vérité sur Abhimanyu devant Abhir. Nous voyons qu’Akshara lui dit qu’ils vont à Udaipur pour la garde parce que son père biologique veut qu’il vive avec lui, mais le petit garçon a peur et demande à sa mère qu’il ne veut pas aller avec lui ; au moins il doit lui demander d’abord. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Quand Abhir saura qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) est son père, alors que fera-t-il ? Le prochain morceau va être très émouvant pour Akshara et Abhinav et comment ils peuvent vivre sans Abhir. Dans la promo, on voit qu’Abhimanyu gagne l’affaire, et il emmène Abhir avec lui pour toujours. Mais les téléspectateurs attendent avec impatience la décision d’Abhir. Va-t-il vivre avec Abhimanyu ? Retournera-t-il chez ses parents ? Voyons ce qui se passe.