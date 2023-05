Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : la pauvreté d’Akshara et d’Abhinav moquée au tribunal ; Abhimanyu reprendra-t-il son affaire après tout le tamasha ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau on peut voir Abhimanyu et Akshara, alias Harshad Chopda et Pranali Rathodatteindre le tribunal où l’on voit l’avocat d’Abhimanyu, humilier Abhinav (I have Soni) et sa situation financière. Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) devient très en colère d’entendre cela, et Abhimanyu s’énerve et essaie d’expliquer à Manjari (Ami Trivédi) qu’il ne veut pas porter devant les tribunaux la situation financière d’Abhinav. Voyons ce qu’Abhinav fait pour arrêter Abhir. Abhinav et Akshara réfléchissent à leur avenir : si Abhimanyu prend Abhir, comment pourront-ils vivre ? De l’autre côté, Akshara fait comprendre à Abhinav qu’il est la personne qui protège toujours Abhir et aussi qu’Abhir veut que l’argent grandisse, mais il a besoin qu’il grandisse dans le bon sens.

La pauvreté d’Akshara et d’Abhinav moquée au tribunal

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir Abhinav (Jai Soni) commencer sa carrière de chauffeur parce qu’Abhinav est une personne indépendante et honnête, et il n’a pris aucune aide de Goenkas. Plus tard, nous pouvons voir Abhinav conduire un taxi et prendre Nishtha comme passager et l’amener à la maison Birla, où nous pouvons voir Abhimanyu lui donner le tarif, ce qu’Abhinav a dit s’il ajoutait également une roupie, alors ce serait un shagun pour lui, mais plus tard, nous pouvons voir Abhimanyu (Harshad Chopda) dire clairement à Abhinav que Dieu réalisera toujours son rêve. Acceptez Abhir car Abhir est le fils d’Abhimanyu. Nous devrons attendre pour voir si Abhimanyu comprend l’importance d’Abhinav dans la vie d’Abhir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons qu’il est possible qu’au tribunal, Akshara et Abhinav soient humiliés devant des juges. Il pourrait être possible de voir cet Abhimanyu prendre position pour Abhinav et lui donner Abhir parce qu’Abhimanyu peut se rendre compte qu’Abhinav est l’homme qui sauve Abhir, c’est pourquoi il est la première personne qui a plus de droits sur la vie d’Abhir.