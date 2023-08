Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara sombrera dans un profond traumatisme après la mort d’Abhinav ; Abhimanyu se fait un nouvel ennemi

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se dirigent vers un mélodrame à indice d’octane élevé. Nous verrons qu’Abhinav meurt après être tombé accidentellement d’une falaise. Il semble qu’une fête d’anniversaire surprise ait été prévue pour lui où Abhimanyu (Harshad Chopda) et Abhinav (Jay Soni) se saoulent. Le premier l’emmène sur une falaise où la mésaventure se produit. La famille précipitera Abhinav à l’hôpital où les médecins veulent qu’Abhimanyu aide à l’opération. Mais Muskaan ne laissera pas cela se produire. Elle le repousse à l’extérieur de la salle d’opération. Enfin, Abhinav succombera à ses blessures, laissant Akshara et Abhir désemparés.

Le plus gros rebondissement est quand Akshara (Pranali Rathod) estime qu’Abhimanyu est responsable de la mort d’Abhinav. On verra que Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) soupçonne Abhimanyu depuis le début. Il sent qu’il a de mauvaises intentions concernant l’union d’Akshara et d’Abhinav. En outre, il pense qu’Abhimanyu aurait peut-être franchi toutes les limites pour la garde d’Abhir. L’enfant a beaucoup souffert en raison des relations tendues entre Abhimanyu, Akshara et Manjari. Mais maintenant, les Goenkas vont riposter aux Birlas. La mort d’Abhinav et le traumatisme d’Akshara laisseront Manish Goenka (Sachin Tyagi) furieux.

Dans les prochains épisodes, nous verrons que Manish décide de venger la mort d’Abhinav. Il jurera de détruire la vie d’Abhimanyu. Mais Abhinav veut qu’Akshara et Abhi se réunissent comme son dernier souhait avant de mourir. Le couple séparé parviendra-t-il à guérir de ce traumatisme ? Avant la mort d’Abhinav, nous verrons Akshara se déguiser magnifiquement pour lui en sa femme. Akshara sera dévastée et Abhimanyu veut l’aider d’une manière ou d’une autre. Il semble que les Goenkas trouveront également des preuves dans les enregistrements d’appels d’Abhimanyu faisant allusion à la mort d’Abhinav. Est-ce la fin du chemin pour AbhiRa ?