Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara fait une crise de panique alors que la bataille pour la garde commence ; Abhir appelle Abhimanyu – Apprendra-t-il la vérité ?

Le rebondissement à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Dans le dernier épisode de Pranali Rathod, Harshad Arora et Jay Soni starrer nous avons vu la vérité de Manjari sortir. Manjiri a demandé à Abhinav de sortir de la vie d’Akshara et d’Abhimanyu car eux et Abhir forment une famille parfaite. Manjiri dit qu’Abhinav n’a pas sa place dans leur vie et qu’Abhir n’appartient qu’à Abhimanyu. Akshara prend position pour Abhinav contre Manjiri. Ils décident alors de se battre pour la garde d’Abhir devant le tribunal.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain grand rebondissement:

Dans le prochain épisode de Harshad Chopda, Pranali Rathod et Jay Soni avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhir interroger Abhinav et Akshara sur la garde. Akshara et Abhinav se tendent en entendant cela mais ils parviennent à lui répondre. Manjiri et Abhimanyu sont également là lorsque cela se produit. Abhir apprend que son vrai père veut sa garde. Il panique mais le gère calmement. Abhir mange du chocolat et boit de l’eau pour calmer ses nerfs. Abhinav, Akshara et Abhimanyu deviennent émotifs à cela. Abhir comprend plus tard tout et dit qu’il choisira sa mère et son père pour vivre avec. Il ajoute également qu’il ne peut vivre qu’avec Akshara, Abhinav et son docman, c’est-à-dire Abhimanyu.

Akshara subit une attaque de panique alors qu’ils commencent une bataille pour la garde

Akshara et Abhinav se sont donné une vie. Abhinav a toujours été amoureux d’Akshara et maintenant, Akshara a également partagé ses sentiments. Abhinav s’inquiète pour Abhir et veut lui dire la vérité sur qui est son vrai père. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara faire une crise de panique. Elle sent qu’Abhir ne sera heureux qu’avec elle et Abhinav et non Abhimanyu. Abhir voit Akshara et appelle le docman, Abhimanyu. Il se précipite chez eux pendant que Kairav ​​et Manish l’interrogent. Abhir révèle qu’il a appelé Abhimanyu. Abhinav craint qu’Abhir ne sache la vérité sur son père.

Eh bien, une promo a été publiée il y a quelques jours dans laquelle nous avons vu Akshara et Abhinav dire adieu à Abhir. Abhimanyu vient le chercher et l’emmène. On laisse entendre qu’Abhimanyu remporte la bataille pour la garde et emmène Abhir. Akshara et Abhinav pleurent dans les bras l’un de l’autre.