Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara exprime son amour pour Abhinav, mais le destin apporte une autre tempête pour détruire sa vie

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit que finalement, Dev envoie une vidéo à tout le monde, et Surekha crée une scène dans laquelle elle dit clairement que ce mariage n’aura pas lieu. Mais plus tard, on voit Abhimanyu (Harshad Chopda) amener Dev devant tous, et il dit toute la vérité à tous que Muskan lui a seulement souhaité un anniversaire, et il vient de faire une vidéo et a commencé à la faire chanter. Enfin, Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) et Abhimnayu réparent tout, et nous voyons que Muskan sera enfin libéré de ce chantage. Une fois de plus, nous sommes tous ravis de voir le mariage de Kairav ​​et Muskan.

Abhinav quitte le mandap

Dans le morceau suivant de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons à nouveau Abhir demander à Abhimanyu (Harshad Chopda) à propos de son vrai père, et nous voyons Abhimanyu demander à Akshara (Pranali Rathod) que maintenant le moment est venu où il doit dire la vérité, mais Akshara l’arrête et demande qu’une fois que ce mariage aura lieu, elle dira à Abhinav (Jai Soni) qu’Abhir doit connaître la vérité, et nous voyons Abhinav l’entendre. C’est très déchirant, et plus tard, nous voyons Abhinav quitter le mandap. Le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va être très émouvant car on verra peut-être Abhinav quitter Akshara car il ne voit pas que son fils aimera Abhimanyu plus que lui. Attendons de voir le twist à venir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans l’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on peut voir que Manjari continue de penser à réunir Abhimanyu et Akshara, et il est possible que Manjari fasse comprendre à Abhinav que le destin veut aussi la réunion d’Abhimanyu et Akshara. Va-t-il sérieusement quitter Akshara ? Eh bien, c’est très émouvant que Manjari puisse dire cela à Abhinav, car elle sait qu’Akshara aime Abhinav et qu’elle a vraiment quitté son passé.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être tant de rebondissements dans les prochains épisodes. A cause de Manjari, Abhinav décide de quitter Kasauli ainsi qu’Akshara, et enfin, on assiste à un nouveau rebondissement quand Akshara avoue son amour devant tout le monde. En voyant cela, il est possible qu’Aarohi se sente également heureuse, car elle sait que si Akshara passe à autre chose, alors Abhimanyu passera également à autre chose, mais nous pouvons voir ce que le destin décide vraiment pour AbhiRa, et nous pouvons voir une trace émotionnelle dans le spectacle de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, quand on peut voir qu’Abhinav quitte le monde.