Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara aime Abhinav, mais il la quitte ; Aarohi se tiendra-t-il à nouveau entre AbhiRa?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on a vu Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) prendre soin de tout le monde dans la famille. Dans le même temps, nous verrons également, Manjari (Ami Trivédi) prendre soin d’Akshara. Les téléspectateurs n’aiment pas le changement de comportement de Manjari car ils pensent que c’est elle qui a séparé Abhimanyu et Akshara. D’autre part, nous avons vu Abhinav observer Akshara avec Abhimanyu (Harshad Arora) et Manjari. Il sent qu’Akshara aime Abhimanyu. Eh bien, ce n’est pas vrai. Akshara a évolué dans sa vie et elle a commencé à tomber amoureuse d’Abhinav. Plus tard, nous avons finalement vu Muskan und Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) se fiancer. Après un long moment, nous avons vu tout le monde à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai danser et célébrer. Les fans de l’émission ont également apprécié la même chose.

Abhinav décidera de quitter Akshara

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons tout le monde organiser un enterrement de vie de garçon pour Kairav ​​(Abeer Singh Godhwani) et Muskan. Nous verrons Akshara (Pranali Rathod) se saouler et tenterons d’avouer ses sentiments à Abhinav. Cependant, Abhinav ignore la vérité. C’est alors qu’un virage intéressant aura lieu. Alors qu’Akshara est sur le point d’avouer ses sentiments, Abhimanyu (Harshad Chopda) arrive et il pense qu’Akshara l’aime. D’un autre côté, Abhinav comprendra également mal la situation. Cela va apporter une tempête dans la vie d’Akshara car après la confession, Abhinav (Jai Soni) décidera de quitter Akshara et Abhir. Mais ne vous inquiétez pas, Akshara clarifie le malentendu et elle va enfin avouer ses sentiments. Mais le destin a d’autres plans.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhinav sacrifier sa vie pour Abhimanyu. Et encore une fois, Akshara, Aarohi et Abhimanyu feront partie du triangle amoureux. Nous savons qu’Abhimanyu aime toujours Akshara, mais qu’en est-il de Ruhi et Aarohi ? Akshara oubliera-t-il Abhinav et passera-t-il à Abhimanyu ? Et Aarohi sera-t-il à nouveau celui qui sera largué ? Attendons et surveillons le rebondissement de Yeh Rishta Kya Kehlata Kehlata Hai.