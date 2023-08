Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara, Abhinav ont apporté tout leur soutien à Abhimanyu, mais il a détruit la vie d’Akshara

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) a disparu de sa maison, et nous voyons Manjari (Ami Trivédi) appeler Rohan pour en savoir plus sur lui. Plus tard, nous voyons qu’Abhimanyu s’effondrera également à cause d’Abhir, car maintenant son fils lui manque beaucoup. Nous voyons chaque famille soutenir Muskan d’aller à Mumbai, mais Kairav ​​(Abière Singh Godhwani) n’est pas très heureux à cause de cela. Plus tard, nous voyons Abhimanyu boire tellement d’alcool et errer sur la route principale. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment contrariés de voir l’état d’Abhimanyu. De l’autre côté, on voit Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) venant rencontrer Abhimanyu. Eh bien, Abhimanyu n’est pas dans l’état d’esprit de rencontrer Abhir. Voyons maintenant ce qu’Abhir va faire car il pense qu’à cause de lui, Abhimanyu va beaucoup souffrir. Mais pour Abhir, ses trois parents sont importants. Voyons ce qui se passe ensuite.

Abhimanyu a détruit la vie d’Akshara

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Abhinav et Akshara faire de leur mieux pour faire sortir Abhimanyu de cette douleur, mais Manjari leur a dit de rester loin de lui. Malgré cela, nous voyons la demande d’Abhir de son dida qu’il résoudra tout. Eh bien, nous devons attendre pour voir la piste à venir. Abhimanyu surmontera-t-il cette douleur?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et cette émission a terminé ses quatorze ans. et les téléspectateurs donnent tant d’amour et de respect à leurs téléspectateurs. Eh bien, nous voyons la star de la série avec Akshara, alias Hina Khan, qui vient également de clouer son personnage, et Naira, alias Shivangi Joshi, qui a également répandu son charme dans la série, et la troisième génération de la série, Akshara, alias Pranali Rathod , qui vient également de répandre son charme dans la série. Eh bien, le dernier morceau parle d’Abhir. Parce que nous voyons Abhinav, Akshara et Abhimanyu (Harshad Chopda), ils l’aiment tous de la même manière, et maintenant seul le destin peut résoudre leurs problèmes.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons dans une nouvelle promo qu’Abhinav mourra à cause d’Abhimanyu. Alors qu’ils vont tous les deux à la falaise et que soudain la jambe d’Abhinav a été glissée, et il glissera avec la falaise mais tout le monde comprend mal Abhimanyu . eh bien, voyons si Akshara fera jamais confiance à Abhimanyu et lui pardonnera. attendons de voir la piste à venir qui va être très émouvante pour les téléspectateurs.