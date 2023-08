Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Akshara a du mal à passer à autre chose après Abhinav, il continue de la guider même après sa mort

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain spoiler alertet : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) décident finalement de sortir Abhimanyu de sa douleur, et ils demandent tous les deux que la famille vienne pique-niquer. Plus tard, nous voyons Abhimanyu (Harshad Chopda) toujours confronté au fait que personne ne l’aime, et enfin, nous voyons Akshara faire comprendre à Abhimanyu tout de l’autre côté. Demain c’est l’anniversaire d’Abhinav. Eh bien, il est possible que cet anniversaire devienne le dernier anniversaire d’Abhinav. Plus tard, nous verrons Akshara et Abhinav passer du bon temps ensemble. Eh bien, après tant de drames, nous voyons que les deux familles profitaient de leur beau temps, mais soudain, Abhinav ne se sent pas bien. Voyons ce qui lui arrive. Il est possible qu’il sente que c’est sa dernière fois. Attendons de voir ce qui va finalement se passer.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons que finalement Abhimanyu (Harshad Chopda) réalisera qu’à cause du bonheur d’Abhir, il sacrifiera tout, et finalement il embrassera Abhinav ainsi qu’Abhir. Nous pouvons voir cet incident majeur dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alors qu’Abhinav et Abhimanyu se rendent sur la colline pour parler de quelque chose où Manish les a vus, mais soudain, la jambe d’Abhinav glisse et il tombe de la falaise. Eh bien, Manish comprend mal Abhimanyu et pense qu’Abhimanyu l’a poussé, mais tout le monde sait que même les téléspectateurs savent qu’Abhimanyu ne le fera jamais.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des meilleures émissions de télévision à la télévision, car elle occupe toujours la deuxième place de leur liste TRP. La dernière piste est très belle, car les deux familles passent du bon temps ensemble, mais la piste à venir va tout gâcher dans les deux familles. Eh bien, attendons de voir ce qui se passera ensuite. Akshara (Pranali Rathod) et Abhir pardonneront-ils jamais à Abhimanyu ?

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhinav (Jai Soni) résoudra tout entre Akshara et Abhimanyu.car il est possible que l’âme d’Abhinav soit entrée dans le rêve d’Akshara et lui ait dit toute la vérité que tout se passerait parce que du destin. Abhimanyu ne fera rien. Attendons de voir quelle sera la décision d’Akshara.