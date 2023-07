Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Abhir craint d’être séparé de ses parents, va-t-il sombrer dans la dépression ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit que toute la famille est très heureuse de l’arrivée de Shivu, et on voit que le gâteau a été foiré, et Mahima gronde Abhir car elle pense qu’Abhir a fait ça . Eh bien à cause de leurs petits-enfants, Mahima et Manjari (Suis-je Trivédi) commencé à se battre. Nous voyons que Shivu est exactement comme son père parce qu’il taquine Abhir en disant qu’il a deux pères. Abhir dira-t-il la vérité sur Shivu ? De l’autre côté, Akshara est très excité car enfin le week-end est là, et Abhinav (Jai Soni), Akshara et Abhir seront très heureux de se rencontrer. et nous avons vu qu’Akshara et Abhinav ont préparé tant de plats pour Abhir. Manjari raconte Abhimanyu (Harshad Chopda) qu’elle n’aime pas qu’Abhir aille avec Akshara. De l’autre côté, Manjari et Mahima vont rejoindre Abhir à la maison de Goenka mais ils sont coincés sous la pluie, maintenant ils ont souligné comment Abhir atteindra la maison de Goenka car la pluie continue à Udaipur. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Will Akshara (Pranali Rathod) crois Manjari?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir