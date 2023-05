Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Abhinav quitte Akshara et Abhir pour leur avenir meilleur ; il est temps pour elle de se réunir avec Abhimanyu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit qu’Abhir (Shreyansh Kaurav) est très troublé d’entendre la vérité sur son père, et il essaie de parler à Abhimanyu (Harshad Chopda), mais d’une manière ou d’une autre, il s’arrête. Enfin, Abhir parle avec Roohi (Heera Mishra), et nous voyons le petit Roohi faire comprendre à Abhir qu’il a sa mère, son père et tout, et lui conseiller également d’appeler l’hôpital et de se renseigner sur son vrai père. Voyons si Abhir apprend ou non la vérité sur son père biologique.

Abhinav décide de quitter Kasauli

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhir apprend la vérité qu’Abhinav (Jai Soni) n’est pas son père, et il a du mal à l’appeler Papa. Plus tard, nous pouvons voir qu’Abhinav remarque qu’Abhir a besoin d’Abhimanyu et réalise également qu’Akshara mérite une vie heureuse qu’il ne pourra jamais lui donner. Il a honte de sa vie et décide de s’éloigner de Kasauli. Il laisse tout. On verra peut-être dans les prochains épisodes qu’Abhinav quitte tout et écrit une lettre pour Akshara. Abhimanyu (Harshad Chopda) aime le plus Abhir, et il réalisera également tous ses rêves, alors il veut qu’Akshara (Pranali Rathod) et Abhir aillent à Udaipur pour toujours.

Yrh Rishta Kya Kehlata Hai Twist à venir

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhimanyu et Akshara recherchent Abhinav, mais ils ne le trouvent pas. Abhir réalisera l’importance d’Abhinav en son absence. Nous devrons attendre et voir! Akshara découvrira-t-il Abhinav ou non ? Akshara va-t-il continuer avec Abhimanyu ? Voyons où l’histoire avance. Eh bien, les fans sont très impatients de voir les morceaux à venir dans lesquels nous attendons de voir l’avenir d’Abhir : Akshra passera-t-elle toute sa vie seule ? Abhinav retournera-t-il à Akshara ?