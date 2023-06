Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Abhimanyu remporte l’affaire de garde d’Abhir mais ne parvient pas à gagner son cœur ; c’est la victoire d’Abhinav

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Akshara (Pranali Rathod) panique sur ce que Manjari lui dit. De l’autre côté, Manjari fait comprendre à Abhimanyu qu’Abhir a besoin de son père. Finalement, la bataille pour la garde commence. Mais Abhimanyu ne sera pas prêt pour cela, et encore une fois il l’a fait à cause de Manjari, Abhimanyu (Harshad Chopda) prend les mauvaises mesures. Akshara est également très impatient de penser à Abhir et Abhinav. Plus tard, nous voyons Abhir rêver de la façon dont Abhinav l’a quitté et a également tout laissé. Le petit Abhir aime vraiment son père, Abhinav, attendons de voir la tournure. Que se passera-t-il si le rêve d’Abhir se transforme en réalité ? Abhir pourra-t-il survivre sans Akshara et Abhinav ? Eh bien, les téléspectateurs sont très émus de voir la conservation d’Abhir et d’Abhinav, où Abhir tient une promesse d’Abhinav (Jai Soni) qu’il ne le quittera jamais. Attendons de voir ce qui se passera ensuite.

Abhir retourne dans sa famille car ils lui ont manqué

Dans la prochaine bande-annonce de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) décider qu’avant d’aller à Udaipur, elle dira toute la vérité à Abhir : qu’Abhimanyu est son vrai père et qu’il veut prendre Abhir avec lui, mais vu l’amour d’Abhir, il est possible qu’Abhir aime le plus Abhinav. Dans le nouvel épisode, on voit qu’Abhimanyu obtient la garde, mais bientôt on voit Abhir retourner dans sa famille car ils lui ont manqué, mais Abhinav continue de penser à Akshara et Abhimanyu (Harshad Chopda) et relie toutes les situations en pensant que le destin est en jeu . Il s’assurera qu’Akshara et Abhimanyu sont les meilleurs parents pour Abhir. Attendons de voir le twist. Abhinav va-t-il tout quitter et partir pour toujours ? Les paroles de Manjari seront-elles vraies selon lesquelles Abhimanyu et Akshara se réuniront? Voyons ce qui se passera dans la vie d’Akshara.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans la future piste de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être une piste plus intéressante lorsque l’affaire de garde d’Abhir sera enfin terminée et que la piste à venir se concentrera sur la relation entre Abhinav et Akshara. Nous voyons qu’Akshara a maintenant décidé de donner une chance à sa vie conjugale et bientôt nous verrons peut-être qu’Abhir dira également à Abhimanyu qu’il aime le plus Abhinav car nous voyons tous une fois de plus que la relation entre Abhir et Abhinav est si pure mais attendons de voir la torsion combien de temps La vie conjugale d’Akshara reste stable car la vie d’Akshara est toujours entourée de difficultés