Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Abhimanyu et Akshara se battent pour la garde d’Abhir ; qui Abhir choisira-t-il?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain spoiler alertet: L’intrigue actuelle est celle où tout le monde connaît enfin la vérité sur Abhir (Shreyansh Kaurav), et Manjari (Ami Trivédi) veut son enfant d’Abhinav (Jai Soni) et d’Akshara (Pranali Rathod). Plus tard, nous pouvons voir que Shifali fait comprendre à Manjari qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) et Akshara peuvent à nouveau se réunir en tant que parents. Les téléspectateurs n’aiment pas vraiment cette pensée car Abhimanyu et Manjari oublient maintenant Roohi (Heera Mishra) et Aarohi (Karishma Sawant). De l’autre côté, on peut voir Manjari et Abhimanyu plaider pour la garde d’Abhir. Nous pouvons voir qu’Akshara a déjà terminé sa loi et est prête à se battre pour la garde d’Abhir.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans la prochaine émission de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir un tournant majeur où les combats entre mère et père vont bientôt commencer, mais les téléspectateurs sont sûrs qu’Abhir choisira sa mère et son père (Abhinav) plutôt qu’Abhimanyu. On voit bien qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) réalise tout, mais Manjari (Ami Trivedi) ne comprendra rien, et elle porte plainte. De l’autre côté, Aarohi s’inquiète pour l’avenir de sa fille, et elle pense qu’une fois de plus Akshara va ruiner sa vie et sa famille. Elle ne veut pas que Roohi souffre comme elle, car elle prend également la deuxième place.

Abhimanyu et Akshara se battent pour l’Abhir

Dans le futur épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir qu’Abhimanyu et Akshara atteignent enfin le tribunal, où nous pouvons voir Akshara se battre pour Abhir alors qu’elle défend maintenant Akshara Sharma, et les téléspectateurs sont conscients de la vérité que si une mère se bat pour son enfant, elle gagnera toujours. Le juge peut demander à Abhir avec qui il veut vivre, et nous pouvons voir Abhir choisir Abhinav car il aime Abhinav plus qu’Akshara. D’un autre côté, il est possible qu’Aarohi joue à nouveau un jeu pour assurer l’avenir de sa fille.