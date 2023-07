Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir : Abhimanyu et Abhinav sont prêts à renoncer à leur bonheur pour Abhir ; qu’est-ce que le destin décidera pour eux?

Dans le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Abhimanyu (Harshad Chopda) dire à Abhir que s’il l’appelle père, mais Abhir est peu inquiet de penser, mais finalement il réalise l’importance d’Abhimanyu dans sa vie et l’appelle papa. Eh bien, c’est le plus beau moment de la vie d’Abhimanyu. De l’autre côté, on voit Abhimanyu donner un formulaire d’admission à Akshara. Akshara (Pranali Rathod) et Abhimanyu sont la mère et le père d’Abhir, et Abhinav le voit, se sent très bas et dit à Akshara qu’il ne sera plus le père d’Abhir. Eh bien, les téléspectateurs ressentent vraiment Abhinav parce qu’Abhinav (Jai Soni) est celui qui sauve la vie d’Abhir, donc Abhinav est le premier parent qui mérite tous les droits d’Abhir, mais le destin décide autre chose.

Abhir appelle Abhimanyu père

L’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision et la piste actuelle est très émouvante car Akshara Abhir Abhinav Abhimanyu subit tous un traumatisme parce que tout le monde ne peut pas partir sans l’autre et nous voyons Abhinav Akshara Abhimanyu trois de ses parents ne pensez qu’au bonheur d’Abhir car nous verrons peut-être dans le morceau à venir qu’à cause du bonheur d’Abhir, Abhimnayu va à l’encontre de sa mère et de l’autre côté Abhinav pense également qu’Abhir a bien besoin de son père et de sa mère, nous pouvons voir ce que finalement Abhir veut que ses trois parents peuvent vivre ensemble mais ce n’est pas possible comment ils peuvent rester ensemble voyons qui se sacrifiera pour l’Abhir Abhimanyu ou Abhinav ?