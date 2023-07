Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir: Abhimanyu désemparé en voyant l’état mental de son fils Abhir, laissera-t-il se réunir avec sa mère Akshara?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Abhimanyu penser à Akshara et Abhinav parce que Manjari est coincé dans un hôtel avec Abhir à cause de fortes pluies. Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) n’a pas pu rencontrer Abhir. Eh bien, enfin, Manjari arrive à la maison et la colère d’Abhimanyu éclate devant elle. De l’autre côté, Shivu continue d’inciter Abhir. Maintenant, il faut attendre pour voir le rebondissement : Abhir va-t-il sombrer dans la dépression ? Plus tard, nous voyons à nouveau que Mahima et Manjari commencent à se battre, et maintenant les limites sont franchies alors que Parth tente de gifler Abhir et Abhimanyu. (Harshad Chopda) l’arrête. Eh bien, la maison Birla est devenue un Jung Ka Maidan, et Akshara ne veut pas qu’Abhir vive dans cette atmosphère. Eh bien, attendons de voir la tournure. Akshara va-t-il enfin sortir Abhir de ça ?

Abhimnayu lui donne le bonheur d’Abhir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons que Manjari (Ami Trivedi) avertit à nouveau Akshara qu’elle annulera ses réunions hebdomadaires avec Abhir. Eh bien, Akshara (Pranali Rathod) et Abhinav (Jai Soni) sont totalement brisés. Manish leur a conseillé d’aller à Kasauli. Bon, Abhinav pense aussi aller à Kasauli, mais comment vont-ils vivre sans Abhir ? De l’autre côté, Abhir ne parlera également à personne, le petit enfant manque vraiment à sa mère. Abhimanyu (Harshad Chopda) comprendra-t-il la douleur d’Abhir et le libérera-t-il de sa compulsion ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai met en vedette Pranali Rathod et Harshad Chopda dans les rôles principaux. Alors que cette émission a terminé ses 14 ans, les téléspectateurs attendent de voir combien de rebondissements, de virages et de saisons les fabricants peuvent proposer. Eh bien, Anupamaa et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les deux séries, se livrent une concurrence très difficile sur la liste TRP. Les rebondissements à venir dans les deux séries sont très dramatiques et intéressants, et nous attendons tous de voir ce qui se passera ensuite dans nos émissions préférées.

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être qu’Abhinav et Akshara décident de retourner à Kasauli, et ils commencent à faire leurs valises, mais il est possible que, voyant la douleur d’Abhir, Abhimanyu prenne la décision de donner Abhir à ses parents. Mais qu’en est-il de Manjari ? Comprendra-t-elle la douleur d’Abhir, ou arrêtera-t-elle de faire un autre plan diabolique ? Attendons de voir les rebondissements à venir.