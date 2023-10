Yeh Rishta Kya Kehlata Hai promo choquante : Abhimanyu et Abhir mourront dans un accident mortel ; AbhiRa prendra-t-il fin pour toujours ?

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai c’est le discours de la ville. Les utilisateurs des réseaux sociaux parlent tous de la nouvelle histoire d’Abhimanyu et Akshara. L’histoire d’amour d’Abhimanyu et Akshara a été adorée par le public. Nous avons récemment assisté à leur séparation où Akshara a déménagé à Kasauli et a épousé Abhinav. Abhinav est décédé récemment et maintenant Akshara a finalement décidé d’épouser Abhimanyu pour son fils, Abhir.

Le mariage a enfin lieu et les fans sont à nouveau heureux des retrouvailles #AbhiRa. Harshad et Pranali ont de nouveau été félicités pour leur histoire d’amour mature dans la série. Alors que les fans étaient ravis des retrouvailles, il a été rapporté que Harshad Chopda et Pranali Rathod quitteraient la série après le saut.

Harshad Chopda alias Abhimanyu va-t-il mourir à YRKKH ?

Plus tard, il a été dit qu’Harshad Chopda, alias Abhimanyu, mourrait dans un accident de voiture avec Abhir. Pranali Rathod serait retenu dans la série. Cependant, rien n’a été confirmé.

Mais maintenant, la promo est enfin sortie et nous voyons Akshara attendre qu’Abhimanyu soit au tribunal pour se marier. Abhimanyu quitte sa maison avec Abhir pour leur mariage à la cour. Cependant, avant d’atteindre les lieux, Abhimanyu et Abhir rencontrent un accident.

Akshara s’inquiète également lorsqu’Abhimanyu, la photo d’Abhir tombe de sa main avec la boîte sindoor.

Jetez un œil à la dernière promo de YRKKH :

Récemment, il a également été annoncé qu’Harshad Chopda quitterait la série et que de nouveaux acteurs prendraient bientôt le relais. Selon les rapports, Fahmaan Khan a été approché pour jouer le rôle principal après le départ de Harshad. Mais Fahmaan a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu d’offre.

Plus tard, des rapports suggérèrent que Bade Achhe Lagte Hain 2 l’acteur Randeep Rai jouera le rôle principal dans Ouais Rishta Kya Kehlata Hai après le saut et la sortie de Harshad.

Un regard sur les acteurs à qui on a proposé le rôle d’Abhimanyu avant Harshad Chopda :

Cependant, rien n’a encore été confirmé concernant le grand développement concernant les nouveaux acteurs. Selon les rapports, Tejasswi Prakash a également été approchée pour jouer le rôle principal féminin dans la série après le saut de génération.