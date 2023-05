Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain rebondissement : Manjari convaincra-t-il Abhimanyu de quitter Abhir et Akshara ?

Ouieh Rishta Kya Kehlata Hai alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau, on peut voir Abhir (Shreyansh Kaurav) récupérer très vite. Il veut retourner à Kasauli parce que sa maison, son école et ses amis lui manquent. Akshara (Pranali Rathod) veut aussi y aller, mais elle doit obtenir la permission d’Abhimanyu (Harshad Chopda). Plus tard, nous pouvons voir qu’Akshara appelle Abhimanyu pour obtenir la permission, mais Abhimanyu se rend dans un camp médical où il n’y a pas de réseau. Akshara lui passe un appel vocal, mais il n’écoute pas, et Akshara se rend à Kasauli. Nous pouvons voir dans les morceaux à venir ce que fait Abhimanyu.

Abhimanyu se rend compte qu’Abhir a besoin de sa mère et de son père

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous pouvons voir des moments émouvants alors qu’Abhimanyu tend la main à Akshara pour retourner au Rajasthan. Nous attendrons de voir ce que fait Akshara (Pranali Rathod) : a-t-elle peur d’Abhimanyu, ou prend-elle position pour sa famille ? Eh bien, les téléspectateurs pensent qu’Akshara pourrait ne pas revenir car elle ne part que pour deux jours. Une fois de plus, Abhimanyu (Harshad Chopda) a honte de tout ce qu’il a dit à Akshara car il écoute ensuite la note vocale et regrette sa calomnie. Attendons de voir une piste intéressante quand Abhimanyu se rend compte qu’Abhir a besoin de sa mère et de son père. Va-t-il prendre du recul par rapport à la vie d’Abhir ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans les futurs épisodes, nous pouvons voir que l’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est totalement centrée sur la bataille pour la garde entre Akshara et Abhimanyu. Il est possible que dans cette affaire de garde, Manjari se rende compte qu’un enfant a toujours besoin de sa mère en premier, il est donc possible que Manjari demande à Abhimanyu de se retirer d’Abhir. Les fans veulent voir ce que fait Akshara, décidera-t-elle de rester à Udaipur à cause d’Abhimanyu ou de reprendre la vie qu’elle a laissée à Kasauli ?