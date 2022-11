Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Pranali Rathod rappelle aux internautes OG Akshara alias Hina Khan ; claque Manjiri pour avoir été le méchant dans la vie d’AbhiRa

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont pris une grande tournure dans le spectacle. Récemment, nous avons vu Akshara organiser une grande fête pour Abhimanyu A son anniversaire. Cependant, les choses prennent une tournure choquante lorsque Karishma Sawant alias Aarohi et Paras Priyadarshan alias Neil s’est présenté comme un couple marié. Ils atteignent Birla House et laissent tout le monde sous le choc. Même les Goenkas, qui sont là en fête, sont choqués après les avoir vus mariés. Et maintenant, dans le prochain épisode, Manjiri apportera une nouvelle tournure.

Manjiri est le méchant ?

Ainsi, Neil et Aarohi sont mariés. Cependant, ils sont chassés par les Birlas et les Goenkas les renient. Maintenant, Ami Trivedi alias Manjiri apportera une autre tournure à l’histoire. Pranali Rathod alias Akshara et Harshad Chopda alias Abhimanyu sont contre Aarohi étant le match parfait pour Neil. Ils leur demandent de partir après leur avoir souhaité bonne chance. Manjiri a le cœur brisé à peu près de la même manière. Pourtant, le lendemain, elle exige que Neil et Aarohi soient ramenés à Birla Mansion. Les internautes sont furieux contre les rebondissements gris apportés au personnage de Manjiri et n’aiment pas Manjiri ces jours-ci.

Manjari, si tu veux récupérer ton fils GFN, fais-le toi-même. Vous devez faire en sorte qu’Abhi, votre propre fils, soit humilié à chaque fois. #yrkkh #AbhiRa Amrutha M (@Amrutha354) 15 novembre 2022

#yrkkh Pas Arohi, pas Mahima, pas Khera, mais Manjiri est le plus grand méchant de #AbhiRa c’est la vie. Arohi et Mahima sont des lixiviats mais Manjiri est le poison lent qui tue du plus profond de l’intérieur. Il n’y a pas d’antidote au Manjiri. Sonia Kamal (@SoniaKa29699995) 15 novembre 2022

Je comprends que Manjiri veuille ramener Neil mais les ramener ruinera la relation d’abhi (espérons-le pas) car évidemment jhaadu fera des choses pour ruiner abhira. De plus, elle ferait mieux de ne pas blâmer Akshu si cela se produit. #yrkkh #abhira pic.twitter.com/DAM8dViEi8 Habiba (@ Habiba320) 15 novembre 2022

Désolé mais je n’ai jamais aimé le manjiri Mais maintenant, son caractère m’irrite.#yrkkh #AbhiRa Krupa Sharma (@krupa_sharma12) 15 novembre 2022

Pranali Rathod rappelle aux fans d’OG Akshara alias Hina Khan

Dans le précap de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, tandis que Manjiri demande à Abhi de ramener Neil, Akshara est vu dans un nouvel avatar. Avec des cheveux raides et un chemisier à manches longues, l’Akshara de Pranali Rathod rappelle aux fans l’OG Akshara, joué par Hina Khan. Vérifiez les tweets ici :

N’est-ce pas qu’elle ressemble à og akshara dans ce look .. elle avait l’habitude de porter des chemisiers en filet à manches longues #yrkkh #abhira #pranalirathod https://t.co/KZ1gmaFjD8 Sahira (@SahiraSharma) 15 novembre 2022

Elle a l’air si différente ici! Comme Og Akshara ?? #pranalirathod #yrkkh https://t.co/2hNhEgAAZQ Kashfiya (@PranalianP_) 15 novembre 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Le plan d’Aarohi échoue

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Goenkas renier Aarohi. Ils laissent la décision aux Birlas sur ce qu’ils veulent faire avec Neil et aussi avec Aarohi. Manish est très furieux contre Aarohi et la claque pour avoir pris une telle décision irréfléchie. Il déplore qu’ils n’aient pas dû ignorer ses erreurs dans le passé et qu’ils l’aient expulsée telle quelle. Manish quitte Birla House en colère.

Plus tard, nous voyons Anand et Harsh renier Neil et Aarohi également. Harshad Chopda alias Abhimanyu essaie de faire comprendre à Neil mais Neil se tient fermement avec Aarohi. Ce dernier choque tout le monde en disant qu’ils ne sont là que pour prendre des bénédictions et qu’ils partiront tout de suite. Au grand choc d’Aarohi, ils leur souhaitent bonne chance et partent. Aarohi avait prévu avec Mahima d’obtenir une entrée à Birla Mansion.