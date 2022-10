Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Pranali Rathod, Karishma Sawant partagent un lien chaleureux les uns avec les autres; CES vidéos loufoques en sont la preuve

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. Il met en vedette Harshad Chopda comme Abhimanyu, Pranali Rathod comme Akshara, Karishma Sawant comme Aarohi et Paras Priyadarshan comme Neil dans le spectacle. Actuellement, les quatre d’entre eux ont gardé le public intrigué et accroché à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Aarohi et Neil ont leur Tilak pendant Akshara et Abhimanyu traversent une phase difficile de leur mariage. Il est démontré qu’Aarohi (Karishma) ne considère pas Akshara (Pranali) comme sa sœur dans l’émission. Les deux sont montrés ayant un tiff de temps en temps. Cependant, c’est loin du lien que Pranali Rathod et Karishma Sawant partagent dans la vraie vie.

Les actrices de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se lient sur les plateaux de tournage

L’émission télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, produite par Rajan Shahi, présente Pranali Rathod alias Akshara et Karishma Sawant alias Aarohi comme demi-frères et sœurs. Bien que les deux ne s’entendent pas vraiment dans la série, ce n’est pas ce que Pranali et Karishma partagent dans la vraie vie. Il y a quelques heures, Pranali Rathod a partagé des histoires en ligne dans lesquelles les deux dames de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont été vues en train de relever le défi de la bobine de “Vous êtes un 10 mais …”.

Pranali Rathod alias Akshara est parti en premier. La réponse était qu’elle est un 10 mais elle est trop gentille même pour les gens qui ne le méritent pas. Pranali est amusé et Karishma est d’accord avec la réponse. Karishma passe ensuite et sa réponse est qu’elle est un 10 mais qu’elle tombe toujours amoureuse de la mauvaise personne. Cela laisse Karishma choquée et sans voix tandis que Pranali ne peut pas arrêter son rire. Karishma s’en va en se sentant mal. C’est une vidéo amusante qui montre à quel point ils se connaissent et à quel point leur équation est différente de ce qui est montré entre Akshara et Aarohi dans l’émission. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a été l’une des meilleures émissions de télévision à figurer dans Entertainment News.

Pendant ce temps, Akshara sent qu’Aarohi prépare à nouveau quelque chose en voulant épouser Neil Birla. Elle veut rompre l’alliance d’Aarohi et Neil et y a également impliqué Abhimanyu.