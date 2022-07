Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Pranali Rathod chante la chanson Kaise Hua de Shahid Kapoor laissant Harshad Chopda hypnotisé [Watch Video]

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai adorent les doux moments entre le duo principal Harshad Chopda et Pranali Rathod. Le couple a une chimie formidable comme nous l’avons vu dans l’émission. Comme les fans le savent, tous les couples de Star Plus viennent pour le spectacle Ravivaar avec Star Parivaar. Pranali Rathod et Harshad Chopda sont également là en tant qu’AbhiRa. La piste Teej reçoit également beaucoup d’amour. Sur Ravivaar avec Star Parivaar, Pranali Rathod a chanté Kaise Hua de Kabir Singh. L’actrice a prouvé qu’elle avait le talent de chanter. Pranali est si belle dans une robe rose vif.

Je ne sais pas combien de fois j’ai regardé ce clip sur IG et ici. Elle chante si bien. Je suis amoureux de sa voix. #PranaliRathod “Aankhein meri har jagah, Dhoondhe tujhe bewajah,”pic.twitter.com/sKl4PtCVUC #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 juillet 2022

Les fans sont devenus gaga en voyant le clip. Nous pouvons voir que Harshad Chopda est aussi impressionné que nous par sa voix chantante. Elle lui a également dit de venir la rejoindre sur scène. Nous supposons que cela faisait partie du script. Jetez un œil aux tweets ci-dessous…

Pareil ici, j’ai adoré ce clip, la chanson sa voix et la façon dont elle l’appelle Karubaki (@Karubaki7) 10 juillet 2022

Je suis amoureux de sa voix. Pranali rathod la meilleure chanteuse, danseuse, actrice ????? Doly (@Doly221551501) 10 juillet 2022

Pareil ici je l’aime depuis son pyaar tune kya kiya’s ep Shreyaxza (@shreyaxza) 10 juillet 2022

Les rumeurs selon lesquelles Harshad Chopda et Pranali Rathod se fréquentent vont assez fort. Les deux ont fait une vidéo Insta pour démystifier tous les potins. Les rapports avaient suggéré que les deux passaient tout leur temps ensemble sur les plateaux. Certains ont même dit qu’ils se dirigeaient vers des rendez-vous après le tournage. Harshad Chopda a déclaré qu’il aimait s’installer s’il trouvait la femme qu’il pouvait aimer.