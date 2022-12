L’actrice de l’émission télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pragati Mehra, qui joue le rôle de Mahima Birla dans l’émission, a eu un an de plus. Le producteur de l’émission Rajan et son équipe ont offert un gâteau à la fille dont c’était l’anniversaire, et toute l’équipe s’est réunie pour la célébration du B’day afin de rendre sa journée mémorable. À son retour, Pragati a également organisé un déjeuner spécial pour tout le monde. Regarder la vidéo.