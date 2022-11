Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Outre Harshad Chopda et Pranali Rathod, CETTE mignonne gagne les cœurs dans la populaire émission de télévision [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a pris une tournure intéressante dans l’histoire maintenant. Harshad Chopda, Pranali Rathod L’émission télévisée vedette se concentre désormais principalement sur le drame familial, en particulier entre deux sœurs et deux frères. Abhimanyu et Neil ont des différences à cause du passé amer entre Akshara et Aarohi. Ce sont Aarohi et Mahima qui planifient et complotent contre Akshara et Abhimanyu et les choses vont vers le sud pour eux deux. Mais, ils se connaissent et font de leur mieux pour se remonter le moral dans l’atmosphère hostile à la maison.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, en raison de la situation difficile à la maison, Pranali Rathod alias Akshara et Harshad Chopda alias Abhimanyu décident de partir en voiture. Akshara parlera d’embrasser la maternité tandis qu’Abhimanyu sera mal à l’aise en raison de la vérité sur les complications liées à la grossesse d’Akshara. Plus tard, ils apprécieront une date de crème glacée où Akshara révélera comment Maya ne lui permettrait pas du tout de manger de la crème glacée. Abhimanyu sera sous le choc après en avoir entendu parler et la dorlotera encore plus. Leurs moments les plus sincères deviennent viraux dans Entertainment News en ce moment.

AbhiRa gagne les cœurs

Les fans d’AbhiRa sont heureux d’avoir eu un rendez-vous avec Abhimanyu et Akshara. Ils sont également heureux qu’Akshara ait enfin eu la conversation sur le fait de ne pas pouvoir manger de glaces lorsqu’elle n’était pas avec lui. Découvrez leurs réactions sincères ici:

Shivansh gagne les cœurs

Outre Harshad et Pranali alias Abhimanyu et Akshara, le petit Shivansh gagne également les cœurs. Orrish Arora est devenu le sujet de conversation de la ville. Il joue le petit fils de Shefali et Parth Birla dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Le petit gars a été vu moins longtemps dans le prochain épisode, mais les fans l’aiment beaucoup. Découvrez les réactions ici:

Pendant ce temps, dans le prochain épisode, nous verrons Abhimanyu s’en prendre à Neil pour avoir pris une décision sans l’en informer. La famille du patient à l’hôpital Birla a menacé d’appeler la police et les médias. Neil n’est pas au courant, mais il se disputerait néanmoins avec Abhimanyu.