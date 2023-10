Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Mahima Makwana approchée pour Harshad Chopda, vedette de Pranali Rathod ? L’actrice réagit

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant, avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, a attiré toute l’attention depuis le début de la séquence de mariage d’Abhimanyu, Akshara. Abhimanyu et Akshara sont les jodi les plus aimés à la télévision. On parle beaucoup de l’émission sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, la série va bientôt connaître un saut de génération et Harshad, Pranali quittera la série.

La récente promo a déçu tout le monde lorsque les créateurs ont révélé l’accident de voiture d’Abhimanyu et Abhir. Cela a également révélé la sortie de Harshad Chopda de la série. Cependant, rien n’est encore confirmé. Il y a quelques jours, on disait également que sa sortie avait été reportée.

Plus tard, des informations faisant état du départ de Pranali ont également commencé à circuler. Il a été dit que Harshad Chopda, Pranali Rathod et d’autres tourneraient le dernier épisode le 10 novembre.

Outre leur sortie, de nouveaux acteurs ont été signalés dans la série. Shaheer Sheikh, Fahmaan Khan et Randeep Rai auraient été approchés pour l’émission en tant que protagonistes masculins après le saut.

En parlant des rôles principaux féminins, Tejasswi Prakash, Anushka Sen, Jannat Zubair, Helly Shah et Mahima Makwana auraient été approchés pour le saut après l’émission.

Maintenant, Mahima Makwana a réagi aux informations selon lesquelles elle aurait rejoint Yeh Rishta Kya Kehlata Hai en tant que leader féminine après le saut. S’adressant à Telly Chakkar, Mahima a été surprise de la nouvelle. Elle a précisé qu’il n’y avait rien de tel.

Elle n’a reçu aucun appel pour l’émission. L’actrice a en outre adressé ses meilleurs vœux à l’équipe de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il sera sûrement intéressant de voir qui seront les prochains protagonistes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et ce sera une grande histoire dans l’actualité du divertissement.