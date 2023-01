Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: les stans Abhimanyu-Akshara se battent pour la séparation; Le petit garçon d’AbhiRa attire l’attention

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus anciennes du pays. Les vedettes du spectacle Harshad Chopda et Pranali Rathod aux côtés de Karishma Sawant. Récemment, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a vu une tournure dramatique majeure dans l’histoire. Il se trouve que Neil est mort et l’un des bébés d’Akshara a également été tué. Abhimanyu avec les Birlas blâmés Akshara pour les décès dans la famille. Abhimanyu a donné le divorce à Akshara. Elle a quitté la Birla. House et ne retourna pas chez les Goenka. Et maintenant, un saut a lieu.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochain grand rebondissement: Akshara va avoir un petit garçon

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée vedette Harshad Chopda et Pranali Rathod, nous verrons un saut de 5 ans. Les enfants d’Akshara et d’Aarohi seront présentés après le saut. Selon le buzz des médias sociaux, Aarohi aura une petite fille tandis qu’Akshara aura un petit garçon. Oui, tu l’as bien lu. Nous avons partagé des images de deux enfants hier et les internautes ont cru qu’ils l’étaient. La fille de Shivansh et Aarohi. Et maintenant, Akshara (Pranali Rathod) et la vidéo et les photos d’un petit garçon avec Abhinav (Jay Soni) deviennent virales. Les stans d’AbhiRa ont conclu qu’Akshara et Abhimanyu auront un petit garçon. Ils sont déjà tombés amoureux du petit garçon.

Découvrez la nouvelle vidéo divulguée du petit garçon d’AbhiRa ici:

Maine pehle salut kaha tha ?? La fille était pour la princesse BH, toh bien sûr ? ko beti salut honi hai ? Mais les gens étaient comme nahi nahi hmaari théorie sahi hai, sauter nhi ​​aayega ? Profitez-en maintenant 🙂#yrkkh #AbhiRa https://t.co/jn1JPjhTfD BAISEZ-VOUS DKP ! ~ Shanya ? (@inkedwords0511) 4 janvier 2023

Bonjour !! Tais-toi tout le monde birla prince est là ?? regarde le petit Harry Potter il a l’air super adorable ?? Akshu maman et le petit monu ont l’air si mignons hâte de voir le duo père fils ? HC dans le rôle du père sera un régal à regarder après kis desh.#yrkkh #Abhira pic.twitter.com/iMck9c91NF Anisha (@desigal26) 4 janvier 2023

Pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement montrer qu’akshu était une mère célibataire forte et indépendante ? Les fabricants de wtf sont élevés sur bahi? #yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/rB5QXUsMNH Mera ? (@SamiraYesmin13) 4 janvier 2023

Les fans d’Abhimanyu et d’Akshara sont assez contrariés par la séparation

Chaque émission de télévision a une énorme base de fans. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai en fait également partie. La télévision Jodi d’Abhimanyu et d’Akshara a également une énorme base de fans. Cependant, les fans ont parfois des divergences d’opinion. Cela varie généralement en fonction de la piste. Et à cause de cela, les fans des personnages principaux se battent. Et c’est ce qui s’est passé avec les fans d’Abhimanyu et d’Akshara. Ils se battent sur le parcours et le comportement des personnages de la série en ce moment. Les blâmes sont mis sur l’autre (personnages) pour la séparation et les différences. Entertainment News est tout au sujet de la séparation d’AbhiRa et de la piste en cours dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Découvrez les tweets ici :

Je suis ? bien sûr, Akshu n’a pas épousé Abhinav, cette vérité ne sortira qu’en dernier #yrkkh Suvetha (@Suvetha____44) 4 janvier 2023

Hmm au moins Abhinav akshu va bien mais arohi abhi je ne peux pas ? ? leur lien était littéralement comme frère et sœur. Mieux vaut qu’ils amènent une nouvelle personne pour abhi (s’ils veulent se montrer) #yrkkh Suvetha (@Suvetha____44) 4 janvier 2023

Même si abhi apprend à connaître le saut de poste de l’enfant, il pensera que c’est l’enfant d’abhinav et d’akshara .. lol si prévisible? #yrkkh Juvéria Khan (@ Juvéria10626715) 4 janvier 2023

Je veux comprendre que certains fans blâment AK, tu es vraiment sûr que AK laisse son fils appeler abhinav papa ton juge AK avant de regarder l’épisode, commençons le saut après que tu la juges si elle le laisse l’appeler papa, elle a raison parce qu’abhinav prend son parti difficile situation#yrkkh Elmire kouki (@kinzouelmire) 4 janvier 2023

Tous dénigrent AK pour être parti avec un étranger Avez-vous oublié les gars Akshara et abhinav mariés maintenant, il n’est pas un étranger pour elle, il est son mari Elle est heureuse avec lui La preuve est là (Cadre photo) Alors arrête de la harceler#yrkkh #AbhimanyuBirla #AbhiRa ? #HarshadChopda ? ?????? ? (@JasminJazu) 4 janvier 2023

Aussi, si vous avez toujours autant de problèmes, allez hype akshara abhinav ou qui que ce soit pourquoi vous vous concentrez uniquement sur arohi, son enfant et abhi phr isko obsession na bolun to kya bolun ?? #YRKKH Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 4 janvier 2023

Abhinav – ek seconde chance toh desakti h aap ? Usse kya pata vous deuxième chance salut tha ?? hasu ya rou mein ..#Yrkkh #abhira ??? ? (@MukhtalifAnu) 4 janvier 2023

vous ne pouvez tout simplement pas accepter le fait que le fils d’abhi appelle abhinav papa mais d’accord avec la fille de jharu qui l’appelle papa #yrkkh muntaha (@muntaha39245671) 4 janvier 2023

Abhimanyu est un mauvais père bla bla blu blu mais la mère de l’année Akshara s’est mise à plusieurs reprises dans des situations dangereuses pendant sa grossesse, lorsqu’un fœtus a survécu, au lieu de retourner dans sa famille pour la sécurité de son enfant, a choisi d’avoir plus d’aventures. #Yrkkh Navya sehgal (@bha10584002) 4 janvier 2023

Abhimanyu épouse Aarohi Soi-disant fking neutre: beurk toxique, pas cher, virat 2.0 Akshara vivant avec un inconnu Soi-disant fking neutre: wow akshara tu es parti, tu as pris la meilleure décision Moi : Bhak hypocrites didis ? #harshadchopda #AbhimanyuBirla #yrkkh ?????? (@Harshads_Era) 4 janvier 2023

#yrkkh Akshara peut donc demander l’aide d’un parfait inconnu, mais pas de sa famille. Elle est en colère contre BP mais qu’en est-il des autres. Elle doit aussi avoir son propre argent. Pourquoi souffre-t-elle de prendre ehsaan d’un étranger. Pourquoi ne peut-elle pas vivre seule. Montrez-lui ML si vous voulez lui montrer bichari Utilisez ? Nyx (Toxic OG Abhimanyu Birla stan?) (@ Nyx37694363) 4 janvier 2023

Après le saut, bon à rien, Abhimanyu Birla va blâmer Akshara d’avoir éloigné leur enfant de lui et j’espère que la réponse d’Akshara commencera par une gifle serrée #yrkkh Abhira_lane (@Abhiramyheart) 4 janvier 2023

Exactement. C’est pour ça que j’ai dit C’EST FORCÉ. Pata nhi konsi siècle ki histoire chaloo hai. Abhimanyu ko ZABARDASTI bura banaya faire de même avec Akshara aux yeux de Geonkas & Birla. Tout est forcé et grincer des dents Vous ne pouvez pas le justifier#yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod #AbhiRa https://t.co/uieEnw2ot1 Sarah Waqar (@SarahWaqar07) 4 janvier 2023

Les soi-disant fans d’Abhira veulent Akshara avec Abhinav afin qu’ils puissent voir Hurt et Heart Broken Abhimanyu dans Future pendant qu’elle éloigne son bébé de lui comme si Madame avait fait moins d’erreurs. Mais Abhimanyu ne peut pas se marier avec une veuve nouvellement mariée pour son bébé #yrkkh pour son frère Ash’sPikachu (@PriyankaJaya9) 4 janvier 2023

Netural louant Akshara Bold Moves ? Abhimanyu ne mérite que de la merde ?#yrkkh pic.twitter.com/HjUGxqZlm5 Kadwa (@kadwa16) 3 janvier 2023

Donc, la meilleure décision pour Abhimanyu et Akshara est de rester à l’écart l’un de l’autre Et rien d’autre qu’attendre le bon moment Parce que parfois seul le temps a une solution pour tout & This Time donnera des réponses à la fois à Abhi & Akshu #Abhira #yrkkh #HarshadChopda #pranalirathod Ghazal | (@ghazal_Bux) 3 janvier 2023

Je souhaite vraiment qu’akshara s’adresse à abhinav en tant qu’abhi devant abhimanyu et veut voir le visage d’abhimanyu .. maza aayega, il mérite toute la douleur qu’il a infligée à akshara #Yrkkh Sneha Parvathy (@snehaseshan) 3 janvier 2023

Le drame de la garde est définitivement en cours de chargement … manju être comme vous akshara ki galti hai ..jaa abhi hamare khaandaan ke bacche ko le kar aa … et Abhimanyu être comme je maa .?#yrkkh swati bhalla (@swatibhalla4) 3 janvier 2023

Pendant ce temps, selon le buzz en ligne, il est dit que l’épisode post-bond de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai pourrait être diffusé à partir de lundi. Il n’y a pas encore de confirmation de la même chose.