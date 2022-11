Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Les internautes pensent qu’AbhiRa va bientôt quitter Birla House alors que le plan d’Aarohi-Mahima fonctionne

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est la deuxième émission de télévision la plus regardée dans le pays. Actuellement, dans la troisième génération de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, l’histoire tourne autour d’Abhimanyu, Akshara et de leurs familles. Ce n’est que récemment qu’Abhimanyu et Akshara se sont réunis après une séparation douloureuse et une prise de conscience réconfortante que des problèmes ont de nouveau frappé à leur porte. Et les internautes prédisent ce qui va se passer dans le AbhiRa avenir. Voyons ce que les fans pensent du morceau actuel de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai torsion choquante

Dans le dernier épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu Karishma Sawant alias Aarohi planifier de perturber la vie de Pranali Rathod alias Akshara à Birla Mansion. Eh bien, pour les non-initiés, Aarohi s’est marié avec Neil et est venu à Birla House. Elle prévoit maintenant de créer des problèmes dans le paradis d’AbhiRa en créant une rupture entre les colocataires et Akshara. Elle l’a fait avec succès en faisant croire à tout le monde qu’elle a invité Akshara au Satyanarayan Puja.

AbhiRa va quitter Birla House ? Les fans prédisent

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons tout le monde mal comprendre Akshara et Abhimanyu. Le drame continue alors que Neil élève la voix contre Akshara. Harshad Chopda alias Abhimanyu et Neil sont sur le point de se battre quand Akshara les arrête. Abhi et Akshu exécutent la puja séparément. Et cela a laissé les fans s’interroger sur leur avenir. Ils sentent qu’AbhiRa va bientôt quitter Birla House. AbhiRa est à la mode dans Entertainment News ces derniers temps. Découvrez les derniers tweets ici :

encore une fois, ils se sont retrouvés séparés, ils se sont retrouvés isolés complétant leurs prières par eux-mêmes, se complétant par eux-mêmes car peu importe qui se retournait contre eux, elle avait sa confiance, sa foi, sa loyauté en lui… tout comme il a fait en elle…#yrkkh #abhira pic.twitter.com/Y2hrccyxur Pouja ? (@storm_to_sun) 21 novembre 2022

Tellement vrai que j’attends qu’ils quittent la maison, pas avec tristesse mais avec une attitude heureuse et positive, où Akshu et abhi commenceront leurs propres voyages -Abhi ouvrirait un nouvel hôpital / clinique -Akshu commencera à chanter et à faire des spectacles#yrkkh #AbhiRa #YRKKH3 https://t.co/4pUpvQvXA3 ItsRealMoon (@Pranmoon1) 21 novembre 2022

C’est seulement moi qui ai le sentiment qu’Abhira se détache de sa famille ??#yrkkh #Abhira pic.twitter.com/1u58r2TNG6 Mansi (@Abhira143) 18 novembre 2022

#yrkkh Encore deux semaines de maux de tête Neirohi et Abhira sont sortis de chez eux. Croisons les doigts pour que le gynécologue convainque Abhi qu’Akshu ne devrait pas être sous la contrainte s’il envisage d’avoir un enfant Ensuite, Abhi lui-même donnera deux huées à Manju mata. Aussi Mahima est certainement inquiet ————————–++++++++++++++ (@ShahiPaneer123) 21 novembre 2022

AbhiRa fait tout séparément, c’est assez confirmé qu’ils vont bientôt quitter BH! ? Et je suis foutrement excité qu’ils basaoyent leur alag ki duniya ! ? #AbhiRa #yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod pic.twitter.com/p8w9ZyQbKJ Afshiiii (@sunflowerislov) 21 novembre 2022

#yrkkh #Abhira La patience d’Abhi s’épuise déjà .. imaginez quand Akshu le découvrira et sera vulnérable … Je veux qu’il déchire quiconque ose lui dire quoi que ce soit et quitte la maison de Birla. J’espère que cela arrivera. #AbhimanyuBirla Nyx(Abhimanyu Birla stan) (@Nyx37694363) 21 novembre 2022

yppp moi aussi Ils le veulent dès que possible pour profiter de leur vie ? #yrkkh https://t.co/k2F1QrLxsx Jasmin Kaur – ABHIRA? (@ Jasmine12080211) 21 novembre 2022

Oui, Abhi ne devrait pas quitter le poste de médecin… c’est à juste titre le sien… La meilleure chose serait qu’ils quittent la maison Birla, c’est tout. L’hôpital de Birla est son temple, il ne peut pas le quitter. Je suis également heureux de le voir exercer son autorité en tant que médecin.#yrkkh #Abhira #AbhimanyuBirla Nyx(Abhimanyu Birla stan) (@Nyx37694363) 21 novembre 2022

Je pense qu’il a quitté la maison et l’hôpital de Birla juste pour la sécurité d’Akshara#yrkkh Elmire kouki (@kinzouelmire) 21 novembre 2022

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu se fâcher contre Neil pour ne pas lui avoir demandé avant de prendre une décision concernant l’hôpital Birla. Ils entrent dans une guerre des mots où Aarohi accuse Abhimanyu de mélanger vie personnelle et professionnelle. Il l’arrête en disant qu’il parle à son frère. Plus tard, Neil s’en prend à Abhimanyu et Akshara intervient. Cette fois, Neil lui demande d’arrêter pendant qu’il parle à son frère. Plus tard, Abhimanyu dit que toutes les décisions de l’hôpital Birla seront prises par lui.