Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Les fans ont dit adieu en larmes au pré-saut Harshad Chopda et Pranali Rathod alias AbhiRa; un nouveau chapitre pour Abhi et Akshu commence demain

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va bientôt assister à une tournure MAJEURE dans le spectacle. Harshad Chopda alias Abhimanyu et Pranali Rathod alias Akshara vont se séparer. AbhiRa, comme on les appelle affectueusement, sera désormais séparé l’un de l’autre. Oui, tu l’as bien lu. C’est en effet un triste moment pour tous les AbhiRa expéditeurs. Et par conséquent, ils offrent un adieu en larmes au couple le plus aimé et se préparent pour AbhiRa 2.0, Abhimanyu 2.0 et Akshara 2.0.

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai apprécient Akshara

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous avons vu la tournure de pré-saut dans laquelle le Dr Kunal Khera alias Mrunal Jain a présenté la condition pour l’opération d’Abhimanyu alias Harshad Chopda devant Akshara. Pranali Rathod a magnifiquement dépeint les émotions d’angoisse, de douleur et d’amour dans l’épisode. Les fans louent la beauté magnifique. Pour les non-initiés, il sera demandé à Akshara de donner sa vie à Maaya, la sœur de Kunal qui a perdu la voix. Kunal dit qu’elle devra le cacher à tout le monde et partir dès que l’opération d’Abhi sera terminée.

vous avez possédé l’épidémiologie d’aujourd’hui et vous avez été sans flw tout au long de cette semaine, c’est louable. Elle devient pro nw ! Hr modulation de la voix ses yeux hr veines ses regards evrythng elle dépeint avec la plus grande grâce et la perfection ???

Tu es une étoile#yrkkh #AbhiRa #PranaliRathod pic.twitter.com/Y4wwrhmDlB — abhirayrkkh ?? (@abhirayrkkh) 24 août 2022

Que puis-je dire à propos de cette mignonne, elle a totalement réussi la performance.#PranaliRathod donne vie à Akshara.

Parler d’environ #HarshadChopdaPas besoin de dialogues pour lui car il s’imposait avec ses expressions.

Mrunal est un acteur fantastique et il l’a encore prouvé.#yrkkh #AbhiRa #Harshali pic.twitter.com/MZ8zQ5uLax – Jam (ère du sacrifice jusqu’à la réunion d’Abhira) ? (@AfreenJamilaa) 24 août 2022

Ses expressions, son langage corporel, sa modulation de la voix, son dialogue, ses talents d’actrice étaient tous parfaits.

Même les mots sont moins pour la décrire #yrkkh #abhira #aksharabirla #pranalirathod pic.twitter.com/rKr1bx4H66 — somya( 25 août ?) (@PRANALIIXRATHOD) 24 août 2022

Les fans font leurs adieux en larmes à AbhiRa

Harshad Chopda et Pranali Rathod ont conquis beaucoup de cœurs en peu de temps. Et leur popularité a augmenté à chaque épisode. Aujourd’hui, AbhiRa est l’un des jodis de télévision les plus aimés avec la chimie la plus chaude. En fait, cela ne faisait que quelques semaines depuis le mariage d’AbhiRa. Et cette séparation est aussi douloureuse pour leurs fans que pour Abhimanyu et Akshara. Découvrez leurs tweets ici :

Elle embrasse son front, embrasse sa main !!

Chantez pour lui pour apaiser son âme !!

Verser tout son amour, ses soins, sa présence en lui pour la prochaine année ?? Ils se sont étreints e/o pour la dernière fois ?#yrkkh #AbhiRa #AbhimanyuBirla #AksharaBirla pic.twitter.com/SPk0oylqAD — Amaya ? (@votre_soulispure) 24 août 2022

C’est leur dernier avant la séparation

Quoi d’autre peut être déchirant ???

Ils vont commencer leur voyage d’une nouvelle manière maintenant …

Hâte d’en être témoin….#AbhiRa #yrkkh pic.twitter.com/xGWetBNyuZ — Shwetha (@Abhirastan_) 24 août 2022

Tmrw sera le dernier jour pour assister à notre #AbhiRa ensemble pata nahi kab hum phirse unhe saath mein dekh payenge.

Juste une demande à tous, ne blâmez pas / ne dénigrez pas notre Abhi / Akshu.

Suivez simplement le courant et ne compliquez pas la compréhension des nouveaux fans.

Hype vos favoris et profitez du spectacle.#yrkkh pic.twitter.com/j4wiLAOFf1 – Jam (ère du sacrifice jusqu’à la réunion d’Abhira) ? (@AfreenJamilaa) 23 août 2022

Non, elle ne mérite pas la douleur qu’elle est sur le point d’avoir #yrkkh #abhira https://t.co/2QMFNlu9gY – Fille POV (appelle-moi quand Abhira sera à nouveau heureuse) (@abhiraluvr) 24 août 2022

Ce n’est pas un au revoir ? ?

C’est à plus tard ? ??

Certains adieux sont destinés à se retrouver Âme k3g Abhira Au revoir Abhira 1.0 ???

Abhira 2.0 bientôt de retour ? #AbhiRa #yrkkh #YRKKH3#AbhimanyuBirla #HarshadChopda#AksharaBirla #pranaliRathor pic.twitter.com/I7cFUmd8Lx – MERI JAAN (@ishvikaCreat0) 24 août 2022

manque le moment d’abhira de soif ??#Abhira — diksha (@Dikshaa_26) 24 août 2022

Akshara est l’ancre d’Abhimanyu

Elle est son Calme Je ne peux même pas imaginer la douleur qu’il traversera sachant qu’Akshara n’est pas là

Tout le moi d’Abhimanyu sera ébranlé

???????#Abhira #yrkkh #HarshadChopda https://t.co/IFI9bx052Y — Ghazal | (@ghazal_Bux) 24 août 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Préparez-vous pour AbhiRa 2.0

À partir de demain, nous verrons les versions 2.0 d’Abhimanyu et d’Akshara. Abhimanyu deviendra un fêtard et un voyageur. Akshara, d’autre part, vivra comme un fantôme sous l’ombre de Maaya et chantera pour elle.