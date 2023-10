Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : les fans de Harshad Chopda réagissent à l’annonce de son départ ; dis « Héros, héros, salut rehta hai »

C’est presque officiel. Harshad Chopda quitte Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il semble que Pranali Rathod sera conservé dans la série avec une touche d’originalité. Les créateurs montreront la mort d’Abhimanyu Birla et de son fils Abhir dans une séquence d’accident choquante. Ces derniers temps, les fans de Harshad Chopda espéraient qu’il quitte la série. Le graphique de carrière d’Abhimanyu Birla a été l’un des pires de toutes les séries dans lesquelles il a travaillé jusqu’à présent. Les fans ont été contrariés de voir à quel point il a été réduit à un rôle presque secondaire au cours des derniers mois.

Prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Nous verrons qu’Akshara donnera naissance à une petite fille. Muskaan, la sœur de feu Abhinav Sharma (Jay Soni), exigera les droits de l’enfant. Abhimanyu et Akshara concluront un pacte secret autour de leur mariage. De leur histoire d’amour de rêve aux noces et à sa fausse couche, tout s’est déroulé au hasard. Dans le passé, Harshad Chopda a créé des personnages comme Aditya Hooda et Sahir de Bepannah, qui ont tous été mieux écrits. Ses fans estiment qu’il a pris la meilleure décision en quittant la série.

Les fans montrent leur respect à Harshad Chopda

Les fans font une tendance à son soutien sur les réseaux sociaux. Ils disent qu’il mérite le respect pour avoir choisi de meilleures opportunités pour lui-même. Jetez un œil à quelques-unes des réactions sur X (anciennement Twitter).

L’acteur qui ne nous a jamais déçu avec son métier. Que ce soit un acte de quelques secondes ou quelques minutes ou un épisode ou mieux, une saison entière. #HarshadChopda #AbhimanyuBirla Vous avez surpassé tout le monde et tout. Stanning le meilleur à l’écran et hors écran aussi. RESPECT MASSIF HARSHAD CHOPDA pic.twitter.com/5hE3dYr1v2 Poonam Uikey (@itsme_poonam) 10 octobre 2023

#HarshadChopda RESPECT MASSIF HARSHAD CHOPDA #HarshadChopda #AbhimanyuBirla Vous méritez tout le respect que vous recevez en ce moment. Avec la quantité de haine que vous recevez pour rien, nous sommes sûrs que vous augmenterez le double de cela. Test21 (@Test21374067155) 10 octobre 2023

Fier d’être ton fan @ChopdaHarshad ji La façon dont vous donnez plus de ?% à votre ckt et respectez vos fans et leurs sentiments est tout simplement louable..? Vous êtes un joyau en tant qu’acteur et en tant qu’être humain ??? RESPECT MASSIF HARSHAD CHOPDA#AbhimanyuBirla#HarshadChopda#yrkkh pic.twitter.com/IiFTh3TF8Y Urvashi Rathod ???? (@Urvaa1003) 10 octobre 2023

Homme d’éthique et de morale RESPECT MASSIF HARSHAD CHOPDA#HarshadChopda #AbhimanyuBirla https://t.co/eJQaHMPmk2 un Sanem (@cansanem_canem) 10 octobre 2023

Nous espérons que Harshad Chopda reviendra bientôt à la télévision avec un nouveau projet. Il peut également essayer dans l’espace OTT. Au fil des années, il s’est révélé être un solide interprète. Pendant ce temps, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai recherche de nouveaux visages pour trouver des pistes.