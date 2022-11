Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: les fans de Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant entrent en guerre alors que de “faux” chats de groupe sont divulgués

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est actuellement dans Gen 3 de l’émission. Il met en vedette Harshad Chopda comme Abhimanyu, Pranali Rathod comme Akshara et Karishma Sawant comme Aarohi dans la série. Il a maintenu les TRP avec différentes positions sur les cartes TRP. L’histoire de Abhimanyu, Akshara et Aarohi ont pris un virage tordu à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai maintenant. Abhimanyu se fait manipuler par Aarohi au milieu de Akshara et ses complications de grossesse. Cela a beaucoup bouleversé les fans. AbhiRa les expéditeurs sont en colère contre les fabricants pour la même chose. Et au milieu de tout cela, il y a des discussions qui ont été divulguées. Bien qu’il n’y ait ni tête ni queue sur les chats ou la source, ils crachent de la haine contre les membres de la distribution.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Fandom entre en guerre

Nous avons rencontré certaines poignées qui partageaient les prétendues discussions de groupe d’Instagram. L’un des chats dénonce Karishma Sawant alias Aarohi. Un autre dénonce Pranali Rathod alias Akshara. Le personnage de l’actrice est qualifié de muet par les stans solo. Dans un autre, nous voyons Harshad se faire frapper en ligne. Le chat est vu en utilisant un langage grossier contre l’acteur principal. C’est très bizarre car ils semblent tous les trois être haineux en ligne. Les internautes ont allégué que les stans de Harshad Chopda/Karishma Sawant ou de Pranali Rathod avaient truqué les chats.

Découvrez les tweets ici :

Maintenant, je vous montre ce que les putains de gangs intimidateurs à propos de Pranali sont GC, ils ne ciblent que #PranaliRathod les fans voient maintenant ça #HarshadChopda pic.twitter.com/cAc1nm5txj Karishma ki ma chérie (@sawantxprincess) 29 novembre 2022

Et pour ceux qui sont super intéressés par mes ss, voici des devoirs pendant que je fais du bureau ? PRENEZ DES SS DE VOS GC DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE ET VOTRE ORDINATEUR PORTABLE ET VOYEZ LA DIFFÉRENCE DANS LE FORMATAGE ? Différents équipements, différents systèmes d’exploitation, différentes mises à jour, différents formats #yrkkh Akashic345 (@akashic345) 29 novembre 2022

Si vous voulez frapper eo, faites-le en utilisant vos propres noms … Ne vous cachez pas derrière HC et PR en tant que fans … et les fgs arrêtent ce clownerie … Aucun des chats n’est vrai … C’est tellement dégoûtant à voir comment vous PPL utilisez ces termes dans votre propre jus préféré pour satisfaire votre ego.#yrkkh https://t.co/DcqbkwHVyB Shaanvii (@Shaanvii_) 29 novembre 2022

Logo de l’auberge Bhaisahab ki Clownery dekhi kya ??? Matlab faux chat banani salut thi à aur ek din leke détails vérifier karke banati ????? Itna majak na banta ? Allez les gars vous les papiers de l’école k thodi na hai jo triche chal jaye ?#HarshadChopda #AbhimanyuBirla #Yrkkh pic.twitter.com/T21Ws4uLrO Goldy (@GlowOfHope1) 29 novembre 2022

Ces chats ont l’air plus faux, l’ONU se cache et où est le nombre total de personnes dans le gc ? Ce compte @akashic345 essayer seulement de montrer pranali pfp dans ces comptes, rien d’autre !!#yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod pic.twitter.com/G0O1Pw0VXL Amaya ? (@votre_soulispure) 29 novembre 2022

Ahahahahah j’apprécie les tweets de citation Comme sérieusement, ce que vous voulez prouver juste parce que certains des pires chats ont fui, vous pouvez en trouver de faux maintenant ?? Créé un nouveau compte pour poster wahhh….lage raho ?#yrkkh https://t.co/nSfKb0ezPV (@Harshad_abhi) 29 novembre 2022

Tricher karne se pehle kash thodi padhai kar li hoti ???? Jin logo ko chat k liye lia unka UN à thik se le leti ???? Mauvaise édition #Yrkkh https://t.co/uevVjGf6jS Goldy (@GlowOfHope1) 29 novembre 2022

Voici. Un autre ensemble de faux chats. À quel point êtes-vous tous stupides de croire à de tels faux chats qui pourraient être créés par n’importe qui ? #yrkkh https://t.co/CBWxtxnRf6 Pari mon vilain kween (@para28999107) 29 novembre 2022

Ces discussions sont divulguées à partir d’un compte qui vient littéralement d’être ouvert ? Honnêtement, plus de drame sur ce FD que dans la série ?? Les discussions d’hier / aujourd’hui montrent que ce ne sont que des fans de KS qui causent des problèmes entre les deux prospects et leur base de fans. Ne leur donnez pas la satisfaction #yrkkh https://t.co/xk9q3xQDeS Naz ? Dieu grec ?? (@Naz_K21) 29 novembre 2022

Vous avez tout le temps du monde pour jouer au jeu “désactiver et réactiver”. Mais n’a pas pu révéler les noms d’utilisateur avec date dans les faux chats créés par vous ?? #yrkkh https://t.co/gFNrxV7m3d Pari mon vilain kween (@para28999107) 29 novembre 2022

Cette personne avait divulgué le chat, alors pourquoi elle cache son nom, dites-lui de dire le nom. Le nom d’utilisateur change huye ho yah nhi mais svp dites-lui de dire aussi le nom na #yrkkh #abhira https://t.co/BGj7hss3iw aditi123 (@aditi1293576564) 29 novembre 2022

Omg, qu’est-ce que c’est? flop absolu, nw sm ppl r prétendant qu’hier était trop faux ? Si c’est le cas ! Hw cld u step soo low, lire ces chats était donc? fr HC hw cld u écris même! dégradant sa propre idole, dégoûtant #yrkkh https://t.co/CDeVZumq0z Anantika (@AnuluvAbhira) 29 novembre 2022

Okay Nice Essayez de prouver que les SS partagés par l’autre côté étaient faux ?? Mais une chose que je peux dire, tu simules vraiment des chats dans ton Aukat ? Si quelqu’un a osé partager de vraies captures d’écran Je parie que vous n’obtiendrez que ce qu’ils peuvent penser, à l’exception du titre Gc? Dieu vous bénisse baccha?#yrkkh https://t.co/exoGUobWOm ayesha567 (@ayesha5673) 29 novembre 2022

La façon dont certains fans ont fait un nom sur ks et la façon dont certaines personnes voulaient dire que le chat d’hier était faux prouve juste une chose que vous avez fait cette merde Maintenant, pour dissimuler cela, quoi que vous fassiez, c’est juste le confirmer de plus en plus#yrkkh https://t.co/2FWzT8VIvD S iv i (@shi_jenniejaan) 29 novembre 2022

Tricher nécessite du cerveau. faux chats ?????????#yrkkh#yehrishtakyakehlatahai https://t.co/iPCicASYhn Navya sehgal (@bha10584002) 29 novembre 2022

Les noms de GC peuvent être modifiés, mais comment les chats pourraient-ils avoir le nom de pranali comme pinnu ? #yrkkh https://t.co/qbRWv3ToRq Pari mon vilain kween (@para28999107) 29 novembre 2022

Pas certains fans de pr et d’abhira disant que le nom révèle karo, nous prendrons des mesures Kuch din phele bhalla ji ke chat leak huye où elle se moquait de hc et le comparait avec chapri tiktokers tab sabke muh pe tape lage the Kya Le non-respect de hc est tellement normalisé dans ce fd #yrkkh https://t.co/lc3Oxjh5m1 SOMMEIL ? (@ Priti39719398) 29 novembre 2022

Tumhe bhi pta h hume bhi pta h ki ye faux h. PR ke liye pehli gc bni thi MAI moi aur Max de PR stans me commençant twitter pe le bhi nhi toh ye sb bkwas krke na fd ko demean na kro. Jaise vous discutez h naam toh révéler hona salut chahiye alors pls RÉVÉLER LES NOMS FUCKING #yrkkh #abhira https://t.co/14rCPvAyaQ ~SimpforAkshara2.0 (@purplelilac_00) 29 novembre 2022

“Révéler le nom ou son faux” toh aise bol rhe hain danke ki chout pe jaise 2 din pehle SMRI BHALLA URF MON BHALLA JI ka ss révéler hua toh unhone kaunsa bash kiya apne dost ko ?? Lorsque le chat de BHALLA JI et DIYA a été divulgué avec le nom, qu’ont fait les neutres et les nounous? #yrkkh https://t.co/6rfvPIyHvd Sherlock Holmes 4.0 (@Sherlockretourne) 29 novembre 2022

Pendant ce temps, le AbhiRa Fandom ne veut pas qu’Akshara tombe enceinte si tôt. Ils veulent une véritable histoire d’amour AbhiRa après leur deuxième réunion. De nombreux fans souhaitent que les créateurs abordent également les problèmes d’Abhimanyu.

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata, nous verrons Abhimanyu se mettre à genoux devant Manish et lui demander de pardonner à Aarohi. Akshara est choqué et interroge Abhimanyu. D’un autre côté, elle l’entend parler du chantage d’Aarohi.