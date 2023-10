Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : les fans de Harshad Chopda et Pranali Rathod réagissent alors que Manjiri force Akshara à tomber amoureux d’Abhimanyu

Harshad Chopda et Pranali Rathod vedette Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a un fan fou qui le suit. Les gens parlent simplement de la série sur les réseaux sociaux et donnent leur avis sur l’histoire. Selon la dernière histoire, Abhimanyu et Akshara vont enfin se marier. Ils font tout cela pour le bonheur d’Abhir. Alors qu’Abhimanyu aime Akshara de tout cœur, Akshara a du mal à oublier Abhinav car elle l’aimait beaucoup.

Selon la dernière promo, nous verrons qu’Akshara apprendra qu’elle est enceinte de l’enfant d’Abhinav. Elle sera choquée car elle est sur le point de recommencer sa vie avec Abhimanyu. Cependant, dans le dernier épisode de la série, nous avons vu comment Abhimanyu et Akshara organisent enfin leur cérémonie haldi.

Le dernier épisode de YRKKH

Abhimanyu est fasciné de voir Akshara comme son Dulhan une fois de plus. Il adore gentiment les beaux looks d’Akshara. Cependant, on voit qu’Akshara quitte soudainement l’événement et tout le monde s’inquiète. Muskaan et Surekha commencent leurs railleries. Muskaan est heureuse qu’Akshara ait quitté la salle car elle ne veut pas qu’Abhimanyu prenne la place d’Abhinav.

Cependant, Abhimanyu prend fermement position pour Akshara et va la voir. Manjiri s’inquiète après avoir entendu parler d’Akshara. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Manjiri demandera à Akshara de promettre qu’elle aimera Abhimanyu de tout cœur et ne laissera pas Abhinav et son passé s’interposer.

Les fans réagissent au fait que Manjiri force Akshara

Les fans ont maintenant réagi au fait que Manjiri a forcé Akshara à aimer Abhimanyu et à oublier Abhinav. Si quelques-uns soutiennent Akshara, quelques-uns ont également soutenu Manjiri. Certains pensent que Manjiri a été sans cœur envers Akshara depuis le début et continue de forcer ses sentiments.

Quelques-uns pensent également que son côté a raison car Akshara prend l’amour d’Abhimanyu pour acquis. L’un des utilisateurs a écrit : « Pourquoi Manjari a-t-elle été critiquée ? Qu’a-t-elle dit qui ne va pas ici ? Pourquoi son fils devrait-il être la deuxième option dans la vie de quiconque, il mérite un peu d’amour et de bonheur ! Akshara ne peut pas jouer avec les émotions des gens, 2ème fois. mariage rond de convenance ! #Abhi #yrkkh »

Pourquoi Manjari a-t-il été critiqué ? Qu’est-ce qu’elle a dit de mal ici ?? Pourquoi son fils devrait-il être la deuxième option dans la vie de quiconque, il mérite un peu d’amour et de bonheur ! Akshara ne peut pas jouer avec les émotions des gens, deuxième mariage de convenance !#Abhi #yrkkh pic.twitter.com/L6rFZwgJxh Naz ?Paix et harmonie ? ?? (@Naz_K_21) 2 octobre 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Je ne sais pas si Manjari fait quelque chose de mal en tant que point de vue de la mère d’Abhi et en même temps, Akshu ne se trompe pas non plus si elle ne peut pas oublier la navigation, elle a déjà tout réglé avec Abhi avant de se préparer pour le mariage et elle est prête juste pour le bien de leur fils. »

Est-ce que Manjari fait quelque chose de mal en tant que pov de la mère d’Abhi et en même temps, Akshu n’a pas tort non plus si elle ne peut pas oublier nav, elle a déjà tout réglé avec Abhi avant de se préparer pour le mariage, elle est prête juste pour le bien de leur fils ? [#Abhira #Yrkkh ]pic.twitter.com/Hjj6c75avt (@shivangian10x) 2 octobre 2023

On dirait que les fans ont des sentiments mitigés à propos de la conversation d’Akshara et Manjiri à propos d’Abhimanyu. Qu’en pensez-vous les gars ?