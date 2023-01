Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Les fans d’Akshara veulent qu’elle soit avec Abhinav ? AbhiRa est engdame dit stans mais se sent aussi mal pour Jay Soni [View Tweets]

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant émission de télévision vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a pris un tournant radical dans le spectacle en ce moment. Akshara a quitté la maison Birla et aussi le manoir Goenka. Elle a été blâmée par les Birlas, Aarohi et aussi Abhimanyu pour la disparition de Neil. Si ce n’était pas ça, Abhi a également divorcé d’Akshara quand il a appris qu’ils avaient perdu leurs bébés. Cependant, tout le mal n’est pas arrivé à Akshu car l’un de ses bébés a été sauvé. Dans le dernier épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara vivre avec Abhinav.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai GRANDE TORSION

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée vedette Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhinav prendre soin d’Akshara pendant qu’elle est enceinte. Il dorlote Akshara avec tout ce dont elle a besoin pour être enceinte. D’autre part, Abhimanyu s’occupe également du bébé d’Aarohi. Il tient sa promesse à Neil de prendre soin de son enfant. Les Birlas et les Goenkas s’occupent également d’Aarohi. Plus tard, Akshara appelle Manish et lui dit qu’elle s’est mariée. Avant qu’elle ne puisse révéler le nom de la personne qu’elle a épousée, Abhimanyu coupe l’appel. Cette tournure a fait la une des journaux dans Entertainment News.

Les stans d’AbhiRa sont la guerre ? Akshu sera-t-il associé à Abhinav ?

Depuis que Jay Soni est entré dans la série, il a gagné les cœurs. Il joue Abhinav et est littéralement comme une aubaine pour Akshara. Après avoir fait face à tant de choses dans la maison Birla et avoir été blâmée à tort pour la mort de Neil, Abhinav l’aide en tant qu’amie. Et c’est ce que les fans adorent chez lui. Certains des stans AbhiRa ont été biaisés envers Abhimanyu ou Akshara. Certains des partisans d’Akshara encouragent Abhinav à se retrouver avec Akshara. Cependant, il y en a encore qui veulent qu’AbhiRa soit la fin du jeu. Découvrez les tweets ici :

S’il-te-plait je t’en prie #DKP ne fais pas #AksharaGoenka revenir à #AbhimanyuBirla. Il mérite tout le mauvais karma #Yrkkh Raafia Ahmed (@Raafia_Ahmed04) 5 janvier 2023

Akshu a enfin cette amie qui est là pour la chouchouter ? #Yrkkh #PranaliRathod pic.twitter.com/ou5wzUyLMV ?. (@ektara03_) 5 janvier 2023

Akshu + abhinav est superbe jodi Les deux bonnes personnes de type Mahan Je ne pense pas que je puisse expédier abhi + arohi car aru est tout simplement diabolique, elle a besoin d’une rédemption appropriée Mais totalement expédié akshu + abhinav Tout vaut mieux que #AbhiRa Ils sont toxiques af Aisa pyar shadi bhagwan kisi ko na de#yrkkh https://t.co/61plFZunzk Semble (@ Semble2806) 5 janvier 2023

Mon cœur se brise rien qu’en pensant pourquoi ça ne peut jamais être bon avec une bonne personne, je sais qu’Abhira est la fin du jeu mais je peux sentir que le ckt de Nav après tout ce qu’il a traversé perdra son propre petit monde à la fin ??? Honnêtement, j’aime Jai comme nav, innocent et mignon #yrkkh pic.twitter.com/u3jjrjCngT Harshali Destiny (@ishvikaCreat0) 5 janvier 2023

Il deviendra négatif à coup sûr plus tard quand AbhiRa se rapprochera de la réunion #yrkkh #abhira https://t.co/ASPPiEBPqA Sai Mahaan Gannavarapu (@mahaan_06) 5 janvier 2023

Je ne sais pas pourquoi je me sens mal pour NAV en ce moment, Nav était un étranger et maintenant il est comme une famille mais il s’est émotionnellement attaché à Abhir comme son propre fils, Un jour Akshu et Abir quitteront Nav ??? peut-être que j’ai le syndrome SL, Abhinav sera à nouveau seul ??@starrfr1_y #yrkkh #ABHIRA pic.twitter.com/SuyD5j7s9h Harshali Destiny (@ishvikaCreat0) 5 janvier 2023

Il est si bon #Yrkkh J’adore #abhira mais akshara et ce mec sont mignons ensemble https://t.co/TuInzu5RRs Compte de fan de Jim (@Jim74862837Jim) 5 janvier 2023

Pauvre homme ? Haya Khan (@sh34945224) 5 janvier 2023

même yaar … même je me sens mal pour lui … il a aidé Akshu pendant ses moments difficiles et l’a soutenue, elle et son enfant, mais enfin il sera de nouveau seul ??????? iss show mein kabhi accche ke saath accha et bure ke saath bura hota hai kya ?????? Krishuu ?? (@devilllriddhuu) 5 janvier 2023

Ok les gars, tout comme le saut, nous devrions tous aussi recommencer à faire des théories stupides, nous savons tous que notre fin de partie est #AbhiRa donc nous devrions tous les hype et #Harshali pas de mttr dey r sep ryt nw bt toujours notre attention shud b hyping dem so pls#yrkkh #yrkkh3 #HarshadChopda #PranaliRathod pic.twitter.com/yLaGkBX3lp abhirayrkkh??(NARAK KI AAG MEIN JALOGE DKP) (@abhirayrkkh) 5 janvier 2023

La diffusion de la vue est ok … c’est votre droit .. Mais les divagations continues sont irritantes et m’énervent à bout de nerfs.. S’il te plait arrête de pleurer comme un bébé Ne me poussez pas à commencer à bloquer ou ?. Les deux côtés ont fait la même chose.. Vivre avec ou ignorer et passer à autre chose#AbhiRa sont la fin du jeu #yrkkh pic.twitter.com/uJVgluZrHn Harshali pour la vie (@ForHarshali) 5 janvier 2023

Quant à épouser d’autres personnes, le précap a rendu quelque chose de très clair. Pas de mariages des deux côtés. Pour Abhi, ce n’est qu’Akshu. Pour Akshu, ce n’est qu’Abhi. Le nom de l’enfant est ABHIR. Si ce n’est pas une indication, alors je ne sais pas ce que c’est.#AbhiRa est ENDGAME.#yrkkh Arya Reyes ? (@AryaReyes1) 5 janvier 2023

Nooo Aisa Kabhi Nahi Hoga #Abhira est seulement Endgame Forever Abhi Ki Akshu, Akshu Ka Abhi ? ? Harshali???Abhira? (@Chpavani16) 5 janvier 2023

Akshu, la façon dont tu gardes des souvenirs, c’est déchirant, mais tu as et tu seras toujours une mère incroyable. Vraiment Abhir a de la chance d’avoir comme mère. ABHIRA EST LA FIN DE JEU #AbhiRa #YehRishtaKyaKehlataHai #YRKKH #HarshadChopda #PranaliRathod #AksharaGoenka #Harshali #AbhimanyuBirla pic.twitter.com/FDCIHeTGWF Varsha Chooranolickal ? (@MartinVarsha) 5 janvier 2023

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu rencontrer la fille d’Aarohi et Neil qui l’appelle coquelicot. D’un autre côté, Akshara est devenue une mère stricte qui ne laissera pas son fils devenir un paillasson pour qui que ce soit.