Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : les fans d’AbhiRa sympathisent avec Harshad Chopda alias Abhimanyu, se fâchent contre Akshara

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant avec Ouais Rishta Kya Kehlata HaiLe scénario actuel de a attiré toute l’attention. La mort d’Abhinav dans la série a été un énorme choc pour les fans. La vie d’Akshara et d’Abhir a basculé après le décès d’Abhinav. Cependant, comme l’a mentionné le producteur de la série, la disparition d’Abhinav devait amener #AbhiRa dos. Oui, le producteur Rajan Shahi avait dit dans ses interviews que c’était l’histoire d’Abhimanyu et Akshara et que le début et la fin d’Abhinav étaient donc déjà décidés.

Abhimanyu s’efforce actuellement de faciliter les choses pour Akshara et Abhir. Il ne veut pas prendre la place d’Abhinav dans leur vie mais essaie de se faire sa propre place. Cependant, les fans attendent désormais que l’histoire d’amour de #AbhiRa recommence.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai promo

Une récente promotion de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a laissé les fans en colère contre Akshara. Dans la promo, nous voyons Akshara chanter la chanson « Dil se bandi ek dor » devant Abhimanyu. Cependant, Abhimanyu se souvient soudain que c’est la première chanson qu’elle a chantée à l’époque qui l’a fait tomber amoureux d’elle. Il se souvient de tous leurs souvenirs passés et quitte soudainement les lieux.

Akshara est confus en voyant cette réaction d’Abhimanyu. Abhimanyu sort et dit qu’il n’a pas le droit de se souvenir de tous ces souvenirs d’Akshara. Il se sent coupable de ces souvenirs.

Les fans sont en colère contre Akshara

Les fans ne sont pas satisfaits de la promo et pensent qu’Akshara devrait également se souvenir du temps qu’elle a passé avec lui. Pour Abhimanyu, Akshara est l’amour de sa vie. Il n’avait pas d’autre femme en tête qu’Akshara. Akshara a oublié sa première rencontre et a déçu les fans.

Ils lui reprochent d’être cruelle envers Abhimanyu et d’oublier facilement une relation de tant d’années.

L’un des utilisateurs a écrit : « J’avais l’habitude d’être heureux chaque fois que des souvenirs d’Abh!ra faisaient surface lors de ce saut, mais la pré-cap d’aujourd’hui est extrêmement bouleversante et pénible – mon Dieu, tout cet incident a marqué Abhimanyu à un nouveau degré et cette femme ignorante chante cruellement cette chanson. sans prendre le temps d’y réfléchir #yrkkh »

Un autre utilisateur a écrit : « Le fait qu’il reçoive ces Facebook traumatisés à chaque fois qu’il écoute ses chansons n’était pas nouveau, tout le monde agissait comme si c’était la première fois et quel est le problème quand il a clairement dit : » Inn yadon ko yaad krne ka haq nhi hai simple pass » #yrkkh #AbhimanyuBirla »

Un utilisateur a partagé : « Nous n’avons aucun problème #Akshara aime vraiment, faussement, conditionnellement, occasionnellement, faire des appels vidéo via un cadre photo, baccha ka susu na shamalne wLi, do mu wale saanp wali. Nous ne sommes tout simplement pas heureux parce que pour #AbhimanyuBirla ‘ Il ignore la douleur, évite son traumatisme. C’est le point.#yrkkh »

Récemment, il a été rapporté que la série faisait à nouveau un saut de génération. Cependant, le producteur Rajan Shahi a récemment confirmé qu’il n’y aurait pas de saut et Harshad Chopra, Pranali Rathod ne quitterait pas la série.