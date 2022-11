Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Les fans d’AbhiRa se réjouissent alors qu’Abhimanyu-Akshara « se parle » enfin ; Mahima pour inciter Manjiri

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays. Il met en vedette Harshad Chopda comme Abhimanyu et Pranali Rathod comme Akshara en tête avec divers autres acteurs de la distribution de soutien. Au cours des deux derniers mois, nous avons vu Akshara et Abhimanyu confrontés à une crise conjugale et étaient sur le point de divorcer. Il y avait beaucoup de différences entre Abhi et Akshu. Ils se sont mariés à la va-vite sans se parler correctement. Mais les choses ont maintenant changé alors qu’Abhimanyu et Akshara ont une conversation sur leur relation et une conversation de cœur à cœur.

Les fans d’AbhiRa satisfaits de leurs retrouvailles et de leur conversation chaleureuse

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu et Akshara venir ensemble à Birla Mansion. Harsh, Manjiri et d’autres se préparent à les accueillir. Cependant, Akshara dit qu’elle et Abhimanyu veulent se parler avant d’entrer dans la maison. Ami Trivedi alias Manjiri leur demande de venir à l’intérieur et de parler, mais ils insistent tous les deux pour qu’ils parlent à l’extérieur du Birla Mansion

Abhimanyu et Akshara s’assoient dans le jardin et ont une conversation chaleureuse dans laquelle Akshara révèle ses peurs et Abhimanyu promet de ne pas se méprendre sur elle et de l’écouter. Akshara exprime son cœur sur la façon dont elle voulait retourner à Abhimanyu (Harshad Chopda) quand il a prouvé que Kairav ​​et Manish étaient innocents. Elle révèle également comment elle voulait s’enfuir et mettre fin aux choses dans la confusion. Les deux ont une conversation chaleureuse les uns avec les autres est venu comme une bouffée d’air frais dans leur relation.

Les fans d’Abhi-Akshara sont satisfaits de l’épisode

Ceux qui ont regardé l’épisode en ligne le célèbrent et l’apprécient en le regardant encore et encore. Ils sont heureux qu’Akshara et Abhimanyu aient parlé et exprimé leurs sentiments intérieurs au lieu de se prendre pour acquis que l’autre personne comprendra. Découvrez les tweets ici :

Peu de magnétophones qui ont toujours dénoncé les problèmes de communication d’AK. Maintenant, enfin, quand elle l’a fait, mais toujours la même chose, les craintes d’Abhi ne sont pas traitées correctement, même si c’est AK qui a lancé la convo, mais le mérite revient à abhi car il est plus compréhensif. Ce parti pris? #AbhiRa #yrkkh Abhira (@jaimini_thakor) 7 novembre 2022

Du côté d’Abhi, il doit partager ses peurs et ses insécurités avec AK et elle doit comprendre cela afin qu’il n’y ait pas de mauvaise communication entre eux et qu’ils résolvent tous les problèmes ensemble. Globalement #AbhiRa a besoin de se faire confiance, de communiquer et de se comprendre pour mener une vie heureuse#yrkkh Harshad mon monde ~ bmny 2.0 (@hcmyworld) 7 novembre 2022

Non seulement Abhi mais Akshu se sont également sentis désolés pour leur séparation et tout ce qui s’est passé dans leur passé. Avec une compréhension mutuelle et un amour inconditionnel, rendez toute relation beaucoup plus forte ! ? [#AbhiRa #yrkkh ]pic.twitter.com/0u6QpQC1oK ? (@ Shivangian10) 7 novembre 2022

Honnêtement, je n’aurais pas pu demander une meilleure fermeture que celle-ci pour cette piste de séparation de merde. J’ai adoré la façon dont ils ont tous les deux parlé du manque de communication dans leur relation et ne laisseront pas les choses affecter davantage. ??#AbhiRa #Yrkkh pic.twitter.com/Xd1rDnSJvN aditi ?? (@raanjhanaax) 7 novembre 2022

Mais pour qu’ABHIRA fasse face aux obstacles de leur vie, ils doivent s’en tenir à leurs traits récents.#yrkkh #AbhiRa https://t.co/1DYESmUzc2 Abhira (@jaimini_thakor) 7 novembre 2022

La conversation d’Abhira est si utile pour donner une seconde chance. S’ils exécutent bien cette piste, trp basculera. #yrkkh #Abhira Kadhu (@Kadhambari17) 7 novembre 2022

Abhi est ce genre de personne, quand il sent qu’il l’exprime et attend une réponse immédiate. Akshu aime s’introspecter 100 fois avant de répondre. Leap a obligé Abhi à attendre et Akshu à fournir une réponse en cas de besoin. Leur 2e chance a du sens.#Yrkkh #Abhira Rekha Udaiyar (@RekhaUdaiyar) 7 novembre 2022

Nowww leur réunion est complète et saine. Convo touchant le cœur bien nécessaire, abordant l’assurance, la compréhension, la communication, la reconnaissance des deux côtés, marchant main dans la main avec des sourires éclatants et des visages éclatants. ??? JEU JEU JEU ???#yrkkh #AbhiRa pic.twitter.com/SdQJqlYZKd Rags_AbhiRaHcPr ? (@Rags_AbhiraHcPr) 7 novembre 2022

Épisode digne d’une boucle !! ?scene the best n Goenkas vous aime tous Maintenant tout est 2.0 sauf MJ,Mahima,?,MAKERS ATLAST A OBTENU LE CONVO LE PLUS ATTENDU. ? EN ESPÉRANT PLUS DE TELLES N LE HUG ABHIRA ?MAHIMA BASHING PAR AK 2.0 MJ ELLE EST AK 2.0 SI ELLE LE REND ALORS VOIR ?#abhira #yrkkh pic.twitter.com/vDbG2Z455H abhira_forever (@abhira_forever) 7 novembre 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est une grande tendance dans Entertainment News. Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Manjiri manipulé par Mahima contre Akshara. Dans le prochain épisode, nous verrons Manjiri parler à Akshara et lui dire qu’Abhimanyu ne devrait jamais pleurer et que c’est sa responsabilité maintenant.