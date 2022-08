Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Les fans d’AbhiRa remarquent l’inconfort de Harshad Chopda lors d’une scène en raison d’une blessure à la jambe, mais s’extasient sur sa « gentillesse » et sa « chaleur »

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai mettant en vedette Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant starrer est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Cependant, les TRP de la série n’ont pas travaillé en faveur des créateurs et des acteurs de la série. Bien que les TRP de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ne soient pas trop bas, ils ont été exclus du TOP 5 la semaine dernière. Tout récemment, les créateurs ont présenté le morceau d’Anisha (Kashish Raï) et de Kairav ​​(Mayank Arora) mariage. Et maintenant, le drame entoure le mariage de Kairav-Anisha aux côtés du voyage d’Abhimanyu-Akshara.

Les fans remarquent l’inconfort de Harshad dans un prochain épisode

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est toujours à la mode nouvelles de divertissement. Il a une base de fans fidèle et récemment le morceau du mariage de Kairav ​​alias Mayank Arora et Anisha alias Kashish Rai a été introduit. Maintenant, la proposition soudaine d’Anisha à Kairav ​​est quelque chose avec laquelle les Goenkas ne sont pas satisfaits ou à l’aise, en particulier Mimi alias Swati Chitnis. Les Goenkas estiment qu’Anisha avait disparu depuis un moment et ont largué la bombe dès son retour. Maintenant, dans le prochain épisode, nous verrons Mimi alias Suhasini ne pas venir bénir Kairav ​​et Anisha pour leur rituel. Abhimanyu lui rend visite. Et dans la scène, un fan a remarqué le malaise d’Abhi alias Harshad Chopda, alors qu’il s’assoit près des pieds de Suhasini. Cependant, c’est une scène adorable et par conséquent, ils ne pouvaient s’empêcher de jaillir de sa gentillesse. Et bien, Harshad Chopda est chaud, donc sa chaleur est également devenue le sujet de conversation de la ville de Twitter. Découvrez les tweets ici :

Avez-vous remarqué les gars .. Harshad a encore des problèmes avec ses pieds, il n’était pas capable de s’asseoir correctement même pendant la danse, c’était quelque chose d’inhabituel .. mais il travaille toujours .. STARPLUS PROMOUVOIR YRKKH À LA TÉLÉVISION #AbhiRa #yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod https://t.co/d4GQEtNU5l Harchali ? (@tk_aquarius) 5 août 2022

Abhi le nautanki n°1 ??? J’ai tellement aimé cette scène qu’elle ressemblait à une conversation entre 2 enfants ziddi …. Mon nouveau navire #Mimanyu et son éternel ?#AbhimanyuBirla #HarshadChopda #YRKKH @OrmaxMedia pic.twitter.com/mlehRh8je0 Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 5 août 2022

Ya dans la chanson aussi quand il s’est mis à genoux c’était pas normal Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 5 août 2022

C’est une bénédiction d’avoir une personne avec qui vous pouvez profiter du plus petit moment.. Simplement leur présence suffit à éclairer l’aura qui nous entoure ?? Ils sont tellement amoureux d’eo..perdus dans leur petit monde ?? STARPLUS PROMOUVOIR YRKKH À LA TÉLÉVISION #ABHIRA #yrkkh #HarshadChopda #PranaliRathod pic.twitter.com/kzJxu3xX2w Harchali ? (@tk_aquarius) 5 août 2022

Ma partie préférée de la chanson pour 2 raisons … Un abhi étant si mignon et deux pour donner des vibrations familiales heureuses ?? #AbhimanyuBirla #HarshadChopda #YRKKH @OrmaxMedia pic.twitter.com/RWyFelqkRV Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 5 août 2022

Harshad Chopda s’est blessé à la jambe lors des sets de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Pour les non-initiés, Harshad Chopda s’était blessé à la jambe sur les plateaux de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai il y a quelques semaines. Lors du tournage d’une scène intense d’un incendie dans la série, Harshad s’est blessé pour de vrai. Cependant, il se remet maintenant bien.

Ne me dites pas qu’ils vont se faire des amis PB & Abhi juste comme ça ? Je cherchais tellement avant 2 une piste amusante avec PB essayant 2 de gagner le cœur d’Abhi et Manjari de manière amusante plus tard, sachant qu’ils ne faisaient que le taquiner, ils lui ont pardonné depuis longtemps#AbhimanyuBirla #HarshadChopda #YRKKH @OrmaxMedia pic.twitter.com/F561Qm6scz Mad_For_Harshad (@BepannaahNo1Fan) 5 août 2022

Pendant ce temps, dans les prochains épisodes de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Abhimanyu partager un câlin réconfortant avec son père, Harsh alias Vinay Jain. Manjiri alias Ami Trivedi et Akshara alias Pranali Rathod ainsi que d’autres seront agréablement surpris.