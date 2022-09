Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Les fans d’AbhiRa exigent que Kheras devienne le méchant ; dire, ‘le sacrifice d’Akshu n’aura aucun sens’ [View Tweets]

Harshad Chopda et Pranali Rathod émission de télévision vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a vu un petit bond d’un an dans l’émission télévisée maintenant. Abhimanyu et Akshara alias AbhiRa se sont séparés, eh bien, c’est Akshara qui a quitté Abhimanyu quand Dr Khéra poser une condition devant elle avant l’opération d’Abhimanyu. Il y a quelques jours à peine, le scénario post-bond a été révélé. Akshara et Abhimanyu souffraient beaucoup après leur séparation. Alors qu’Abhimanyu est devenu amer, Akshara espère qu’Abhi ne l’oubliera pas. Et maintenant, les fans exigent que les Kheras deviennent des méchants, sinon le sacrifice d’Akshu n’aura aucun sens.

AbhiRa demande que les Kheras deviennent des méchants

Dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avant le saut, nous avons vu le Dr Kunal Khera obliger Akshara (Pranali Rathod) à quitter Abhimanyu (Harshad Chopda) et toute sa famille et à prêter sa voix à sa sœur Maaya. L’identité d’Akshara est perdue au milieu de tout cela. Elle a non seulement perdu son identité mais aussi sa famille. Son frère, Kairav ​​(Mayank Arora) souffre également. Akshara a fait un énorme sacrifice pour la chirurgie d’Abhimanyu. Et ce n’est pas tout, même les Goenka sont restés loin de leurs enfants. Ils n’ont aucune idée d’où se trouvent Akshara et Kairav. Et si Kheras se montre positif et lâche Akshara après un an, cela rendrait le sacrifice d’Akshara boiteux. Ils veulent une bonne tournure dans la série et ont fait de Kheras le méchant ultime. Découvrez les tweets ici :

J’espère vraiment que les fabricants montreront le contrat s’il y en a comme mentionné dans l’épisode et qu’Akshu essayant de s’échapper de KK + a terriblement échoué. KK en tant que méchant 100% aura plus de sens ici et Akshu peut être sauvé des téléspectateurs POV (IMO) ?? #yrkkh – shruthi (@ saishruthi10) 2 septembre 2022

Le sacrifice et la condition d’Akshu n’auront aucun sens et seront complètement inutiles s’ils vont montrer une raison boiteuse pour cela Et surtout montrer

Kunal en tant qu’antagoniste principal fait de lui un méchant à part entière, sinon l’histoire aura l’air absurde#yrkkh #AbhiRa – Tanuja (@Tanuja865) 2 septembre 2022

Marre de ce morceau. Pourquoi les fabricants ne montrent-ils pas la bonne raison de l’emballement d’akshu. Au nom du sacrifice, comment akshu soutient le mal et soutient la dissimulation de kairav. C’est une question criminelle d’abord, ils veulent effacer l’innocence de kairav #yrkkh —Asha (@Asha23233804) 2 septembre 2022

Je suis sûr que si les fabricants ont apporté la piste, ils l’ont certainement fait. cacher le suspect n tous. J’espère que mkrs hv répondra à nos questions qui, je l’espère, seront répondues dans les prochains épisodes. Honnêtement, il y a beaucoup à dévoiler comme l’a dit Dimri. donc hv n’a pas la possibilité d’attendre #yrkkh #AbhiRa — abhirayrkkh ?? (@abhirayrkkh) 2 septembre 2022

Le fait est que le contrat lui-même est une fraude. C’est pour avoir volé le crédit légitime de quelqu’un et ce n’est pas quelque chose contre laquelle elle ne peut pas agir. Soyons réalistes, en quoi cacher un suspect est-il bien mais rompre un contrat de fraude mal ? Toujours en attente d’un meilleur raisonnement ? #yrkkh #AbhiRa https://t.co/IHiEFXXEGc — Parul Narang (@narang_parul) 2 septembre 2022

Khera veut seulement qu’akshu chante pour maya jusqu’à la compétition .. Après la fin de ce chapitre de khera .. Arrêtez le clown avec les téléspectateurs .. Nous avons déjà de nombreux personnages de pendule comme aarohi, papa birla, mahima ? ? s’il vous plait utilisez ce personnage comme bon méchant ?..#yrkkh – Âme innocente (@ Innocentsoul073) 2 septembre 2022

Si kk sera méchant après, elle saura que la bonté ne devrait pas être pour tout le monde et je pense que c’est là qu’abhi aura raison dans sa prise #Yrkkh #Abhira https://t.co/lUVjcLJRj1 — zisho (@Geninhc) 2 septembre 2022

Cela pourrait se produire uniquement si Maya perd et que KK ne la laissera pas facilement quitter le contrat ou traiter quoi que ce soit. #Yrkkh parce qu’il veut peut-être que Maya remporte un autre concours alors qu’elle menaçait de se suicider – Tikit12 (@tikit12) 2 septembre 2022

Oui c’est le cas

mais cela diminue la valeur du sacrifice. alors ce n’est pas seulement pour Abhi mais parce qu’Akshara est une bonne personne. l’histoire perd de son intérêt

la bonté est bonne, mais il n’est pas juste de contrarier vos proches pour la bonté

1/1 #yrkkh #AbhiRa https://t.co/5uqxsAK5my – Arzu H (@harber_ai) 2 septembre 2022

Oui @utkarshnaithani monsieur plzz assurez-vous que ki jitna muje salad me kheera? khana pasand hai utni salut nafart ho ça ne me dérangera pas du tout ??#Yrkkh https://t.co/AL2imB3Ckt — ???? (@hcforever_) 2 septembre 2022

Je suis d’accord avec le sacrifice d’akshara pour abhi mais pas d’accord avec le fait qu’Akshu soit bon pour maaya et Dr.kheera

Elle a parfois l’air de ne pas être humaine quand elle fait ça … Je veux qu’elle soit en colère contre kheera et mal à l’aise avec Maaya#yrkkh #Yrkkh #AbhiRa #abhira https://t.co/F4lBaV8Zlu – ItsRealMoon (@Pranmoon1) 2 septembre 2022

Cela n’a aucun sens qu’elle reste. Khera n’est pas un homme honorable, elle n’a donc pas à honorer ses paroles. J’aurais préféré une prise d’otage. Elle ne pouvait pas quitter Maurice parce qu’il avait son passeport avec lui et qu’il la surveillait partout où elle allait. #yrkkh #Abhira – Nyx (@Nyx37694363) 2 septembre 2022

Écrivains : s’il vous plait, rendez KK méchant, sinon ce morceau n’a aucune emprise sur l’histoire ? #yrkkh – Tanya (@Tanyakil) 2 septembre 2022

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai histoire à venir

Le festival de musique mauricien se déroule bientôt, où Akshara prêtera à nouveau sa voix à Maaya pour sa performance. Abhimanyu se dirige vers Manjiri (Ami Trivedi) qui semble faire face à la colère de la famille Goenka. La voiture de Goenka jette de la boue sur Manjiri en passant. De plus, les fans d’AbhiRa s’attendent à voir un féroce Manish Goenka maintenant.

Ailleurs, Harshad Chopda et le petit gamin, les plaisanteries et les scènes de Shivansh gagnent les cœurs.