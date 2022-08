Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: les fans d’AbhiRa en colère contre Pranali Rathod alias Akshara pour “ne pas faire confiance” à Harshad Chopda alias Abhimanyu [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus anciennes du pays. Actuellement, dans la troisième génération de l’histoire, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai joue Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant en tête comme Abhimanyu, Akshara et Aarohi. L’émission télévisée figure généralement dans le TOP 3 des charts TRP, mais ces jours-ci, elle a du mal à maintenir son audience. Les créateurs ont prévu des rebondissements intéressants dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai dans les prochains épisodes. Mais, nous sommes ici pour vous dire à tous que les internautes semblent en colère contre Akshara joué par Pranali Rathod.

Dernière histoire de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Ainsi, dans l’épisode en cours de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara faire face à des moments plus difficiles. Comme vous le savez, il y a des tensions entre les deux ménages, les Goenkas et les Birlas. C’est arrivé après la mort d’Anisha (Kashish Rai). Les Birlas blâment Kairav ​​(Mayank Arora) pour sa mort. Alors qu’Akshara pense que Kairav ​​est innocente, Abhimanyu se fâche contre elle pour avoir toujours choisi sa famille avant tout. Kairav ​​a été arrêté. Mais il s’est échappé plus tard et se cache au manoir Goenka. Vansh aide Kairav ​​et prend soin de lui pendant que sa santé se détériore. Akshara apprend bientôt que Kairav ​​se cache chez les Goenkas. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fait toujours la une des journaux dans nouvelles de divertissement.

Akshara décide de dire la vérité à Abhimanyu

Après avoir appris l’évasion de Kairav ​​de leur prison et le fait qu’il se cache dans le manoir Goenka, Pranali Rathod alias Akshara estime qu’elle devrait informer Abhimanyu. Et à juste titre. Elle convainc même Vansh qui est contre l’idée. Pourtant, dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara voulant dire la vérité mais ne révélant finalement rien à Abhimanyu. Après que la police ait rendu visite à Goenkas pour chercher Kairav, il part. Pourtant, Akshara n’informe pas Abhi de la présence de Kairav. C’est après qu’Abhimanyu ait entendu sa conversation avec Kairav ​​qu’il apprend la vérité.

Les fans d’AbhiRa sont en colère contre Akshara

Eh bien, après avoir dit à Harshad Chopda alias Abhimanyu qu’elle lui parlerait de la mise à jour de Kairav, Akshara ne révélant rien à Abhi a mis les fans en colère. Les internautes et les fans ont le sentiment qu’elle ne fait pas suffisamment confiance à Abhimanyu pour lui dire la vérité. Et ils ont ouvertement exprimé leurs opinions sur Twitter. Découvrez les tweets ici :

Ak a promis de parler de kv à Abhi, elle a essayé dans la maison G mais après cela, elle n’a rien dit à Abhi.ok puis Abhi l’a entendue et kv Convo&elle est allée rencontrer kv secrètement&Abhi a pu le savoir par lui-même &u r disant k il ne le fait pas ont le droit de quête. Ak à propos de tout ça ? ouai lent ?#yrkkh – ??????? ?????? (@Harshadrules) 23 août 2022

Tu sais quoi pas Abhi mais c’est Akshara qui devrait travailler sur son indécision. Vous êtes toujours prêts à appeler Abhi mais en ignorant le ******** de votre personnage préféré? #yrkkh – ??????? ?????? (@Harshadrules) 23 août 2022

Nous blâmons Abhi pour ses problèmes de confiance alors qu’il a vécu toute sa vie au milieu de relations problématiques, mais ignorons le fait qu’Akshara ne fait pas non plus confiance à Abhi. Toujours inquiet de sa réaction. Itna à bharosa hona chahiye apne mari par ? #yrkkh #AbhimanyuBirla #HarshadChopda https://t.co/cURjttEvWQ Parul Narang (@narang_parul) 23 août 2022

Pourquoi elle ne peut pas penser correctement ? Est-ce un défaut de caractère ? Alors pourquoi abhimanyu devrait-elle être critiquée pour les défauts d’akshu … c’est le défaut d’akshu si elle ne peut pas transmettre sa version de l’histoire à Abhi et lui donner des réponses appropriées lorsqu’il l’interroge? #yrkkh #AbhimanyuBirla #HarshadChopda hardad = beau chopda ? (@AYUSHIS20294510) 23 août 2022

Akshu: Jhoot bolne se acha hai kuch na salut bola jaye ?? PS : Gyaani reste à l’écart !#yrkkh #HarshadChopda pic.twitter.com/jWL0G8sJpv Harshad Mon Monde~Abhimanyu 2.0 (@hcmyworld) 23 août 2022

Elle est comme ne poser aucune question n’entendre aucun mensonge même si cela implique un décès de sa sœur ? (: (@terimeribaatein) 23 août 2022

Après tout cela, Abhi doit être blâmé? #Yrkkh https://t.co/kLLZmSUltG ? (@Malang00000) 23 août 2022

Akshara quitte Abhimanyu

Comme si cela ne suffisait pas à rendre leur relation amère, Akshara va se voir poser un autre obstacle majeur. Le Dr Khera demandera à Akshara de dédier sa vie et sa voix à Maya. C’est une condition pour la chirurgie d’Abhimanyu. Akshara quittera alors Abhimanyu pour toujours.