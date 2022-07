Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Les fans célèbrent « 9 mois d’AbhiRa » avec des photos et des clips de Harshad Chopda-Pranali Rathod ; jaillir sur la chimie à l’écran et hors écran [View Tweets]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays avec Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant dans les rôles principaux. Harshad joue Abhimanyu Birla chez Pranali Akshara tandis que Karishma joue la soeur d’Akshara Aarohi dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. La troisième génération de la série a été introduite il y a environ neuf mois et les fans célèbrent la série. Surtout Les fans d’AbhiRa qui adorent Harshad Chopda et Pranali Rathod en morceaux.

AbhiRa de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

AbhiRa alias Abhimanyu et Akshara n’étaient pratiquement pas très conscients l’un de l’autre. Cependant, ils étaient très amoureux. Abhi et Akshara ont eu un voyage très sens dessus dessous. Finalement, ils se sont mariés. Cependant, AbhiRa ne se comprend pas encore pleinement. Et c’est de cela qu’il s’agit dans ce voyage. Harshad Chopda avait décrit à juste titre l’histoire de la génération actuelle de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai dans une interview. Il avait partagé que tandis que la première génération concernait le mariage arrangé et que l’amour se produisait, la deuxième génération concernait la cour puis le mariage, et la troisième génération concernait le fait de tomber amoureux, de se marier et de se comprendre à travers le voyage du mariage. AbhiRa est actuellement l’un des plus grands nouvelles de divertissement.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fans célébrités ‘9 mois d’AbhiRa’

AbhiRa est devenu l’un des plus grands fandoms en ligne, grâce à la chimie grésillante et adorable entre Harshad Chopda et Pranali Rathod dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et hors écran également. Les internautes ou plutôt les admirateurs d’AbhiRa ont suivi la tendance “9 MOIS D’ABHIRA” sur Twitter. Ils ont partagé des clips et des photos de Harshad Chopda et Pranali Rathod en tant qu’Abhimanyu et Akshara, célébrant la réalisation phare de Jodis. Découvrez les tweets ici :

Que ce soit réel ou réel… J’adore et j’adore leur lien smmmmm… Restez les mêmes vous deux ?? 9 MOIS D’ABHIRA#abhira #yrkkh pic.twitter.com/SiGHgJUmpK ~aditi~ (@raanjhanaax) 27 juillet 2022

la façon dont ils l’ont fait ensemble je suis tellement. je suis tellement amoureux d’eux. Depuis le jour où cette série a été annoncée, ils font face à de vives critiques de toutes parts, particulièrement sévères. Je suis heureux qu’ils reçoivent tout l’amour et le battage médiatique qu’ils méritent. 9 MOIS D’ABHIRA#AbhiRa #Yrkkh pic.twitter.com/SzaoD2vMLg ? (@Havsoz_) 27 juillet 2022

Il n’y a pas de couple parfait à l’écran comme Harshad & Pranali. Ils vont mieux ensemble 9 MOIS D’ABHIRA#abhira #yrkkh #harshadchopda #pranalirathod pic.twitter.com/qRVZJaSQLs Shaolin (@Shaolin_1111) 27 juillet 2022

Pendant ce temps, dans la piste en cours de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Abhimanyu souffre de lésions nerveuses après un accident désagréable. Akshara, qui voulait poursuivre une carrière de chanteur de lecture, veut la mettre en attente pour Abhi et l’aider à se rétablir. Abhimanyu est fermement opposée à ce qu’Akshara mette ses rêves en attente.